Do roteirista de Jason Bourne, a série do Disney+ que transformou Star Wars em um thriller de tirar o fôlego

Bula Streaming Disney+ ANDOR (2022)

Cassian vive de expedientes, mantém relações difíceis com quem tenta ajudá-lo e quer resolver uma questão pessoal. Sua busca chama a atenção das autoridades e o aproxima de pessoas que enfrentam o Império de maneira organizada. Para um homem acostumado a pensar na próxima fuga, participar de uma causa exige aprender a confiar e aceitar riscos que atingem outras vidas. A transformação acontece entre bairros operários, gabinetes e missões clandestinas, onde quase ninguém pode dizer tudo o que sabe.

A presença de Tony Gilroy ajuda a explicar a tensão. Roteirista da trilogia inicial de Jason Bourne e de “Rogue One: Uma História Star Wars”, ele conhece o suspense produzido por informações incompletas: quem vigia, quem obedece, quem percebeu a mentira. Aqui, essa experiência serve a uma história de recrutamento e resistência. O perigo cresce quando um procedimento aparentemente banal encontra um funcionário decidido a demonstrar eficiência.

Diego Luna dá ao protagonista um cansaço muito concreto. Cassian observa saídas, calcula interesses e demora a aceitar o vocabulário dos idealistas. Ao redor dele, Stellan Skarsgård e Genevieve O’Reilly trabalham com outras formas de contenção: a identidade que precisa ser sustentada, o dinheiro que precisa circular, a frase que não pode ser pronunciada diante da pessoa errada. Os encontros ganham peso porque cada participante protege um segredo diferente.

Há também uma atenção rara à vida material desse universo. Trabalho, transporte, moradia e vigilância entram na encenação como partes do mesmo sistema. Uma cidade tem seus hábitos, suas redes de ajuda e suas memórias; por isso, a ocupação produz consequências reconhecíveis. Os cenários deixam de funcionar apenas como passagem para a próxima aventura e passam a explicar por que seus habitantes toleram, negociam ou enfrentam o poder.

As duas temporadas estão disponíveis no Disney+, e a história se aproxima dos acontecimentos de “Rogue One”. Conhecer o filme acrescenta ressonância, mas o convite principal é acompanhar a construção da rebelião em escala humana. A série pede atenção aos diálogos e recompensa a paciência com sequências nas quais o suspense depende tanto de uma decisão moral quanto de uma rota de fuga.