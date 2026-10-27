18 Emmys em uma única edição: a série monumental do Disney+ que fez história na televisão

Bula Streaming Disney+ Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (2024)

No Japão de 1600, o senhor Yoshii Toranaga enfrenta adversários que se articulam para limitar seu poder e ameaçam sua sobrevivência. A chegada do navegador inglês John Blackthorne oferece informações capazes de alterar aquele equilíbrio. Entre os dois está Toda Mariko, intérprete cuja posição exige conciliar deveres, crença e uma história familiar delicada. Compreender o que alguém diz, e principalmente o que prefere não dizer, passa a ter consequências políticas.

Rachel Kondo e Justin Marks adaptam o romance de James Clavell numa primeira temporada de dez episódios. O encontro entre culturas organiza parte da narrativa, mas o estrangeiro não controla tudo que o espectador vê. Os personagens japoneses possuem seus próprios interesses, relações e formas de medir o risco. Blackthorne precisa aprender a perceber um conflito que já existia antes de sua chegada.

Hiroyuki Sanada interpreta Toranaga com uma economia de gestos que torna suas decisões difíceis de antecipar. Anna Sawai encontra em Mariko uma personagem para quem traduzir envolve muito mais do que substituir palavras. Uma escolha de expressão pode proteger alguém, cumprir uma ordem ou tornar uma ameaça compreensível. Cosmo Jarvis acrescenta a impaciência de quem deseja agir antes de entender inteiramente as regras.

Segundo a Television Academy, a produção somou 18 vitórias no Emmy de 2024, estabelecendo um recorde para uma série dramática numa única edição. O total inclui as cerimônias técnicas e a principal. Além do prêmio de melhor drama, houve reconhecimento para Sanada como ator, Sawai como atriz e Frederick E. O. Toye pela direção. A conquista corresponde a um trabalho em que interpretação e construção visual se reforçam.

Figurinos, interiores e paisagens dão escala à história, enquanto as cenas de conversa preservam sua tensão mais delicada. Uma audiência formal pode exigir tanta atenção quanto uma sequência de combate. O prazer de acompanhar a série está em aprender a ler essas situações sem receber todas as respostas de imediato. Na primeira temporada disponível no Disney+, o poder se revela também pela capacidade de esperar e de fazer com que os outros mostrem suas intenções primeiro.