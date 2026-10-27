O roteirista de A Lista de Schindler dirigiu cada episódio deste suspense com Andrew Scott na Netflix

Bula Streaming Netflix RIPLEY (2024)

Tom vive de pequenos golpes em Nova York quando recebe uma proposta incomum: viajar à Itália e convencer o filho de um homem rico a voltar para casa. Dickie Greenleaf leva uma vida confortável, dividida entre interesses artísticos, paisagens convidativas e a companhia de Marge Sherwood. Ao se aproximar daquele cotidiano, Tom passa a desejar mais do que o pagamento combinado. Permanecer por perto exige inventar explicações e acompanhar as suspeitas de quem observa sua chegada.

Zaillian recebeu o Oscar de roteiro adaptado por “A Lista de Schindler” e assumiu tanto a escrita quanto a direção de toda a minissérie. Essa continuidade permite que um mesmo olhar organize as cenas, os espaços e a passagem do tempo. O suspense se desenvolve com paciência para acompanhar tarefas e deslocamentos. Algo aparentemente simples pode se tornar uma dificuldade quando há outra pessoa olhando.

A fotografia em preto e branco, assinada por Robert Elswit, dá especial importância às superfícies, às sombras e às distâncias. Escadas, corredores e quartos têm presença concreta na ação. A Itália aparece como um lugar desejável, mas também cheio de portas que alguém precisa atravessar sem chamar atenção. A beleza visual participa da tensão porque torna cada movimento mais fácil de observar.

Andrew Scott constrói o protagonista por meio de uma vigilância constante. Tom estuda hábitos, escuta conversas e tenta compreender que comportamento lhe permitiria continuar naquele ambiente. Johnny Flynn oferece a Dickie uma despreocupação que depende de sua posição social; Dakota Fanning interpreta Marge como alguém menos disposta a aceitar as explicações do visitante. A diferença entre os três alimenta cenas em que a cordialidade nunca parece inteiramente segura.

A adaptação encontra força na intimidade com um personagem que precisa sustentar versões de si. O espectador acompanha a distância entre o que Tom pretende e o que consegue fazer, percebendo como cada solução pode criar uma nova dificuldade. São oito episódios para quem aprecia um suspense atento aos detalhes e ao peso dos espaços. Mesmo uma conversa tranquila ganha outra temperatura quando alguém tem muito a esconder e pouco tempo para pensar.