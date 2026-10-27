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Mulher deitada sobre uma mesa de reunião em cena de Ruptura.Divulgação / Apple TV
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por Bula Streaming
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Ben Stiller, Christopher Walken e 27 indicações ao Emmy: o suspense que impressiona na Apple TV

Com Adam Scott, Patricia Arquette e Christopher Walken no elenco, “Ruptura” levou sua segunda temporada a 27 indicações ao Emmy de 2025. Criada por Dan Erickson e com Ben Stiller na direção e na produção, a série da Apple TV faz do escritório um território de mistério.

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Ruptura (2022)

Criação: Dan Erickson
Direção e produção executiva: Ben Stiller, entre outros
Formato: Série · 2 temporadas disponíveis
Classificação: 16 anos
Elenco: Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken e Tramell Tillman

Mark lidera uma pequena equipe na Lumon, empresa que utiliza um procedimento capaz de separar as lembranças do trabalho das experiências pessoais. Dentro do escritório, os funcionários não acessam a vida que levam do lado de fora. Ao sair, deixam de recordar o que fizeram durante o expediente. A chegada de uma nova colega e um encontro inesperado começam a desestabilizar um acordo que parecia oferecer a Mark uma maneira de suportar o cotidiano.

Criada por Dan Erickson, a série transforma uma expressão familiar, a separação entre vida profissional e pessoal, numa situação concreta e inquietante. O expediente tem começo e fim para quem atravessa a porta, mas a experiência de quem só conhece o trabalho é outra. A diferença abre perguntas sobre consentimento, responsabilidade e o direito de decidir sobre uma vida da qual se conhece apenas uma parte.

Ben Stiller, que também atua na produção executiva, participa da direção de um universo construído com corredores longos, salas quase vazias e regras difíceis de compreender. A organização visual transmite controle. O humor aparece nos pequenos rituais corporativos, nas recompensas e na linguagem escolhida para apresentar exigências como se fossem benefícios. Quanto mais educada a explicação, maior pode ser o desconforto que ela provoca.

Adam Scott precisa dar forma a experiências distintas do mesmo personagem, enquanto Britt Lower introduz uma resistência capaz de alterar a rotina do grupo. Patricia Arquette e Tramell Tillman fazem da supervisão uma presença constante. John Turturro e Christopher Walken acrescentam delicadeza a um ambiente pouco interessado em necessidades individuais. A força do conjunto está em fazer com que vínculos pessoais surjam onde tudo parece organizado para administrá-los.

A segunda temporada recebeu 27 indicações ao Emmy de 2025, conforme o anúncio da Television Academy divulgado pela Apple, com reconhecimento para atuação, direção, roteiro e áreas técnicas. As duas temporadas estão disponíveis na Apple TV. Para quem ainda não começou, vale acompanhar desde o primeiro episódio: a série ensina gradualmente a observar suas regras. Uma mudança de tom, uma porta ou uma pergunta simples podem abrir uma fissura no funcionamento da empresa.

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