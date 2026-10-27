9 Emmys e Colin Farrell irreconhecível: a série de 8 episódios que merece sua atenção na HBO Max

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Depois dos acontecimentos de “Batman”, Gotham enfrenta uma reorganização de suas forças criminosas. Oz Cobb percebe na instabilidade uma oportunidade de crescer, mas precisa negociar com pessoas que conhecem suas limitações e desconfiam de suas intenções. A volta de Sofia Falcone torna a disputa ainda mais imprevisível. Enquanto constrói alianças e procura esconder seus movimentos, Oz aproxima de si Victor Aguilar, um jovem para quem aquela relação pode representar proteção e perigo.

Criada por Lauren LeFranc, a série acompanha o trabalho cotidiano da ambição: convencer alguém, administrar uma humilhação, oferecer um favor e cobrar por ele no momento conveniente. As conversas têm consequências concretas. O personagem central muda de postura conforme o interlocutor, procurando a frase capaz de mantê-lo dentro da sala. Farrell faz dessa adaptação permanente uma parte essencial de sua atuação.

A caracterização altera radicalmente a aparência do ator, mas o desempenho vai além da maquiagem. A maneira de ocupar uma cadeira, andar ou observar quem acaba de chegar ajuda a construir um homem atento à posição que ocupa. Oz deseja reconhecimento e tenta controlar a narrativa de sua própria vida. O roteiro permite perceber o esforço por trás de cada versão que ele oferece aos outros.

Cristin Milioti dá a Sofia uma presença que modifica o equilíbrio das cenas. Sua personagem traz outra experiência da família e do poder, obrigando Oz a recalcular certezas. Rhenzy Feliz, como Victor, acrescenta um ponto de vista menos acostumado às regras daquele ambiente. Segundo a Television Academy, a produção conquistou nove Emmys na edição de 2025, incluindo o de atriz em minissérie, antologia ou telefilme para Milioti.

Os oito episódios preservam a concentração de um drama criminal, mesmo dentro de um universo conhecido pelos super-heróis. O vínculo com o filme de Matt Reeves esclarece o cenário inicial; a disputa por influência sustenta o desenvolvimento. Há violência, mas também atenção às dependências que se formam entre quem manda e quem precisa de uma chance. É nesse terreno, onde afeto e conveniência se aproximam, que a série se torna mais perturbadora.