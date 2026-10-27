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Personagens de Fallout com uniformes azuis dentro de um abrigo.Divulgação / Amazon MGM Studios
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por Bula Streaming
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65 milhões de espectadores em 16 dias: a série do Prime Video que transformou um videogame em fenômeno

A primeira temporada de “Fallout” ultrapassou 65 milhões de espectadores no mundo em seus primeiros 16 dias, segundo a Amazon. Disponível no Prime Video, a série com Ella Purnell e Walton Goggins combina aventura, humor ácido e uma imaginação visual que merece atenção.

Bula StreamingPrime Video

Fallout (2024)

Criação: Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner
Produção executiva: Jonathan Nolan e Lisa Joy, entre outros
Formato: Série · 2 temporadas disponíveis
Classificação: 18 anos
Elenco: Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten e Kyle MacLachlan

Lucy cresceu num abrigo subterrâneo organizado para preservar uma ideia muito particular de civilização. Quando precisa sair à procura do pai, encontra uma superfície devastada, povoada por comunidades e grupos que disputam recursos e poder. Seu caminho se aproxima do de Maximus, ligado a uma ordem militar, e do de um caçador de recompensas conhecido como Ghoul. Para continuar, ela terá de descobrir quanto de sua educação funciona fora dos limites do abrigo.

O dado de audiência foi divulgado pela Amazon em seu balanço do primeiro trimestre de 2024 e se refere ao alcance mundial da temporada de estreia. A dimensão do lançamento ajuda a entender a repercussão da adaptação, mas o interesse da série está também na facilidade com que apresenta seu universo a quem nunca jogou. Os personagens precisam aprender a se orientar, e o espectador encontra suas referências junto com eles.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner criaram a versão televisiva, com Jonathan Nolan e Lisa Joy entre os produtores executivos. Nolan dirigiu os três primeiros episódios. A combinação de tecnologia futurista, objetos de aparência antiga e propaganda sorridente produz um mundo imediatamente reconhecível. A promessa de conforto continua estampada nos cenários mesmo depois de as condições para cumpri-la terem desaparecido.

Ella Purnell sustenta a boa-fé de Lucy sem transformar sua ingenuidade numa característica imóvel. Cada encontro exige uma revisão de seus critérios. Walton Goggins trabalha em outro registro: o corpo, a voz e a postura do Ghoul carregam a experiência de quem aprendeu a esperar pouco dos outros. Entre essas perspectivas, Aaron Moten apresenta um personagem para quem pertencer a uma instituição também significa disputar espaço dentro dela.

O humor torna especialmente incômoda a convivência entre discursos de progresso e práticas de violência. Uma regra absurda pode ser recebida com solenidade; um gesto de gentileza pode parecer uma imprudência. Com duas temporadas disponíveis no Prime Video, a série oferece uma aventura que se expande sem abandonar esse atrito. É nele que a adaptação encontra personalidade: acompanhar pessoas tentando agir num mundo cujas explicações oficiais já não dão conta do que se vê.

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