65 milhões de espectadores em 16 dias: a série do Prime Video que transformou um videogame em fenômeno

Bula Streaming Prime Video Fallout (2024)

Lucy cresceu num abrigo subterrâneo organizado para preservar uma ideia muito particular de civilização. Quando precisa sair à procura do pai, encontra uma superfície devastada, povoada por comunidades e grupos que disputam recursos e poder. Seu caminho se aproxima do de Maximus, ligado a uma ordem militar, e do de um caçador de recompensas conhecido como Ghoul. Para continuar, ela terá de descobrir quanto de sua educação funciona fora dos limites do abrigo.

O dado de audiência foi divulgado pela Amazon em seu balanço do primeiro trimestre de 2024 e se refere ao alcance mundial da temporada de estreia. A dimensão do lançamento ajuda a entender a repercussão da adaptação, mas o interesse da série está também na facilidade com que apresenta seu universo a quem nunca jogou. Os personagens precisam aprender a se orientar, e o espectador encontra suas referências junto com eles.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner criaram a versão televisiva, com Jonathan Nolan e Lisa Joy entre os produtores executivos. Nolan dirigiu os três primeiros episódios. A combinação de tecnologia futurista, objetos de aparência antiga e propaganda sorridente produz um mundo imediatamente reconhecível. A promessa de conforto continua estampada nos cenários mesmo depois de as condições para cumpri-la terem desaparecido.

Ella Purnell sustenta a boa-fé de Lucy sem transformar sua ingenuidade numa característica imóvel. Cada encontro exige uma revisão de seus critérios. Walton Goggins trabalha em outro registro: o corpo, a voz e a postura do Ghoul carregam a experiência de quem aprendeu a esperar pouco dos outros. Entre essas perspectivas, Aaron Moten apresenta um personagem para quem pertencer a uma instituição também significa disputar espaço dentro dela.

O humor torna especialmente incômoda a convivência entre discursos de progresso e práticas de violência. Uma regra absurda pode ser recebida com solenidade; um gesto de gentileza pode parecer uma imprudência. Com duas temporadas disponíveis no Prime Video, a série oferece uma aventura que se expande sem abandonar esse atrito. É nele que a adaptação encontra personalidade: acompanhar pessoas tentando agir num mundo cujas explicações oficiais já não dão conta do que se vê.