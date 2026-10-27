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Personagem de 1883, de chapéu, apoiado em uma cerca de madeira.Divulgação / MTV Entertainment Studios
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por Bula Streaming
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Sam Elliott e o criador de Yellowstone: o faroeste de 10 episódios que merece ser visto no Paramount+

Sam Elliott conduz uma caravana pelo Oeste em “1883”, minissérie de Taylor Sheridan disponível no Paramount+. Em dez episódios, a origem da família de “Yellowstone” ganha a dimensão de uma viagem em que construir uma vida exige abandonar quase tudo que se conhece.

Bula StreamingParamount+

1883 (2021)

Criação: Taylor Sheridan
Formato: Minissérie · 10 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco: Sam Elliott, Tim McGraw, Faith Hill, Isabel May e LaMonica Garrett

James e Margaret Dutton deixam o Texas com os filhos em busca de um lugar onde possam recomeçar. O caminho cruza com o de um grupo de imigrantes conduzido por Shea Brennan, veterano da Guerra Civil que conhece os perigos da travessia. Entre rios, doenças e encontros imprevisíveis, a família aprende que cada dia vencido apenas permite enfrentar o próximo. Elsa, a filha adolescente, observa aquele mundo com uma curiosidade que os adultos já não conseguem preservar.

Taylor Sheridan encontra no deslocamento uma forma de dar peso às escolhas. Carregar um objeto, poupar um animal ou decidir a hora de parar são questões que afetam a sobrevivência de todos. A paisagem oferece horizontes deslumbrantes, mas pouca proteção. Essa combinação dá ao faroeste sua força: o desejo de liberdade precisa conviver com o cansaço, o medo e as limitações de corpos submetidos à viagem.

Sam Elliott interpreta Shea com uma autoridade que dispensa grandes discursos. A experiência do personagem aparece na maneira de avaliar um risco e na pouca paciência com quem o ignora. Tim McGraw e Faith Hill vivem os pais dos Dutton, enquanto Isabel May oferece à história um olhar capaz de perceber beleza mesmo nas condições mais duras. Os personagens enxergam a mesma estrada de lugares muito diferentes.

A ligação com “Yellowstone” acrescenta uma perspectiva familiar, mas a jornada possui um centro dramático próprio. Não é necessário conhecer previamente cada parentesco para compreender o que está em jogo. O roteiro aproxima a formação de um legado das decisões tomadas por pessoas que ainda não sabem como serão lembradas. Antes de existir uma propriedade a defender, há uma família procurando onde permanecer.

Os dez episódios permitem que a travessia se desenvolva sem pressa excessiva e sem perder a direção. Há espaço para os vínculos construídos durante o percurso, para os atritos entre os viajantes e para a descoberta amorosa. Quem procura um faroeste de personagens encontra aqui uma combinação particularmente forte de escala e intimidade. Os grandes planos da paisagem importam porque sempre há alguém, pequeno diante deles, tentando seguir.

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