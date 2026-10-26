Três indicações ao Oscar: a estreia de Regina King na direção de longas está no Prime Video

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Depois da vitória de Cassius Clay sobre Sonny Liston, em fevereiro de 1964, o boxeador se encontra com Malcolm X, o cantor Sam Cooke e o jogador de futebol americano Jim Brown. A celebração abre espaço para uma conversa sobre fama, dinheiro, religião e racismo. Cada um ocupa uma posição distinta na vida pública dos Estados Unidos, e nenhum aceita com facilidade a ideia que os amigos fazem de suas escolhas.

O roteiro de Kemp Powers adapta sua própria peça e propõe uma elaboração ficcional desse encontro. A diferença importa: o filme explora conflitos possíveis entre personalidades históricas, sem apresentar os diálogos como uma transcrição. Regina King encontra movimento nas mudanças de aliança, nos silêncios e nas provocações. Um quarto de hotel pode parecer grande o bastante para uma festa e pequeno demais para o desacordo que surge.

Kingsley Ben-Adir interpreta um Malcolm X exigente, pressionado pelas próprias inquietações. Eli Goree dá a Clay a exuberância de um atleta que acaba de alcançar uma vitória decisiva. Aldis Hodge oferece a Jim Brown uma firmeza observadora. Como Sam Cooke, Leslie Odom Jr. combina a presença do cantor com a defesa de sua autonomia artística e financeira. O conjunto funciona porque os quatro podem ferir e surpreender uns aos outros.

A questão que une as discussões é o que fazer com o espaço conquistado numa sociedade que continua impondo limites à população negra. O sucesso individual traz influência, mas também expectativas e formas diferentes de acomodação. King mantém a dimensão íntima desse debate: são amigos discutindo o futuro e tentando ser compreendidos. Vale assistir pela força dos atores e pela recusa em transformar figuras célebres em pessoas que concordam sobre tudo.