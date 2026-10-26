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O MilagreDivulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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Da autora de Quarto, o suspense com Florence Pugh na Netflix transforma a fé em um mistério inquietante

Da mesma autora de “Quarto”, “O Milagre” reúne Florence Pugh e o diretor Sebastián Lelio em um suspense de época disponível na Netflix. Uma observação aparentemente simples se transforma numa disputa sobre quem pode decidir o destino de uma criança.

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O Milagre (2022)

Direção: Sebastián Lelio
Roteiro: Alice Birch, Sebastián Lelio e Emma Donoghue
Duração: 1h48 · Classificação: 14 anos
Elenco: Florence Pugh, Tom Burke, Kíla Lord Cassidy, Niamh Algar, Ciarán Hinds e Toby Jones

Em 1862, a enfermeira inglesa Lib Wright chega a um vilarejo irlandês para acompanhar Anna, uma menina que, segundo a família, permanece viva sem se alimentar. A missão consiste em observá-la e determinar se existe alguma explicação para o jejum. O que parece um trabalho de vigilância logo revela um problema maior: a comunidade já atribuiu um significado religioso ao caso e tem interesses na manutenção dessa crença.

Florence Pugh dá a Lib uma atenção prática. Ela examina hábitos, faz perguntas e tenta separar o que vê daquilo que lhe dizem. A direção de Sebastián Lelio transforma esse esforço em suspense: os ambientes fechados, as visitas e as regras impostas à enfermeira restringem o acesso à menina. Cada conversa oferece informações, mas também estabelece o que uma estrangeira tem autorização para questionar.

O filme adapta o romance de Emma Donoghue, que participa do roteiro ao lado de Alice Birch e Lelio. A força da premissa vem do encontro entre duas formas de autoridade: a experiência profissional de Lib e o poder exercido por quem interpreta o sofrimento da criança. A fé atravessa relações familiares, decisões públicas e sentimentos de culpa. Investigar um possível milagre exige enfrentar essas relações.

Kíla Lord Cassidy faz de Anna uma presença capaz de alterar o ritmo das cenas. Sua serenidade pode tranquilizar os adultos e, no instante seguinte, tornar mais inquietante o que acontece à sua volta. O interesse do suspense está nessa aproximação gradual entre enfermeira e paciente. Para quem procura um mistério de atmosfera, sustentado por atuação e conflito moral, o filme oferece uma pergunta difícil: em que momento observar deixa de ser suficiente?

A origem literáriaEmma Donoghue também escreveu “Quarto”, adaptado para o cinema por Lenny Abrahamson. Em “O Milagre”, o ponto de partida são os relatos históricos das chamadas meninas jejuadoras, reelaborados numa história de ficção.

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