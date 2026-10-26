Casey Affleck ganhou o Oscar com este drama sobre o luto que está na HBO Max

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Lee Chandler leva uma vida solitária em Boston, ocupada por serviços de manutenção e poucos contatos pessoais. A morte do irmão o obriga a retornar à cidade onde cresceu, no litoral de Massachusetts. Lá, descobre que foi escolhido para cuidar de Patrick, o sobrinho adolescente. O rapaz tem amigos, compromissos e planos que não pretende abandonar. Lee mal consegue imaginar como permanecer naquele lugar.

O roteiro de Kenneth Lonergan dá importância às tarefas que continuam existindo durante uma perda: organizar documentos, conversar com conhecidos, levar alguém de carro, decidir onde morar. Essas obrigações aproximam tio e sobrinho, mas também expõem o quanto eles desconhecem as necessidades um do outro. O afeto aparece em gestos incompletos, discussões sem jeito e tentativas de resolver problemas que parecem pequenos diante do que os cerca.

Casey Affleck compõe um homem que economiza palavras e reage com dificuldade à aproximação dos outros. Lucas Hedges oferece um contraponto fundamental: Patrick continua sendo adolescente enquanto vive o luto. Há espaço para impaciência, vaidade, desejo e humor. Essa mistura impede que a relação se transforme em uma sequência uniforme de sofrimento. Os personagens precisam negociar o cotidiano mesmo quando não sabem dizer o que sentem.

As lembranças introduzidas ao longo da narrativa mudam a compreensão de Lee sem esgotá-lo numa explicação. Michelle Williams, como sua ex-mulher, participa desse passado e dá peso a encontros em que as palavras chegam tarde. O filme merece ser visto pela atenção com que trata o cuidado entre pessoas feridas. Lonergan reconhece a importância de estar presente e, ao mesmo tempo, os limites de quem tenta oferecer essa presença.