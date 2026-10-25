Do videogame a Cannes: o pesadelo japonês de 95 minutos que chegou ao Paramount+

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Um homem atravessa uma passagem subterrânea e percebe que continua voltando ao mesmo ponto. Para encontrar a saída, precisa obedecer a instruções simples: observar o ambiente, retornar quando identificar uma anomalia e seguir adiante quando tudo estiver normal. O problema está em decidir o que merece confiança. Uma distração basta para desperdiçar o percurso, e insistir no caminho errado pode prolongar indefinidamente aquela prisão.

A adaptação dirigida por Genki Kawamura preserva uma ideia especialmente poderosa do videogame: o medo pode nascer da repetição. Depois de reconhecer o corredor, o espectador passa a examiná-lo. A posição de um objeto, a aparência de um cartaz ou o comportamento de um passante ganham uma importância que não teriam numa situação cotidiana. Ver o filme também significa participar desse esforço de atenção, mesmo sem controlar o personagem.

Kazunari Ninomiya conduz a experiência como alguém que precisa tomar decisões enquanto perde a segurança sobre os próprios sentidos. O espaço oferece poucos apoios, e a familiaridade deixa de ser reconfortante. Quanto mais vezes se percorre aquele lugar, maior a dificuldade de separar lembrança, expectativa e ameaça. O suspense encontra sua força nessa pergunta prática, repetida sob pressão: continuar ou dar meia-volta?

Há uma boa razão para recomendar esse filme também a quem nunca jogou sua versão original. As regras cabem em poucas frases, e o cenário dispensa qualquer conhecimento anterior. O interesse está no modo como uma situação aparentemente elementar passa a exigir atenção e resistência. Para o público que procura um terror concentrado, com uma ideia visual clara e duração de 95 minutos, é uma escolha especialmente atraente. Convém chegar sabendo pouco sobre as anomalias: reconhecer cada uma faz parte da experiência.