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Personagem feminina em primeiro plano em imagem de divulgação de Exit 8.Divulgação / Toho
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por Bula Streaming
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Do videogame a Cannes: o pesadelo japonês de 95 minutos que chegou ao Paramount+

Um corredor de metrô pode ser suficiente para sustentar um pesadelo. Adaptado de um videogame e exibido nas Sessões da Meia-Noite de Cannes, “Exit 8” chegou ao Paramount+ com uma proposta irresistível: fazer o espectador desconfiar de tudo o que parece familiar.

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Exit 8 (2025)

Direção: Genki Kawamura
Roteiro: Kentaro Hirase e Genki Kawamura
Duração: 1h35 · Classificação: 14 anos
Elenco: Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase e Nana Komatsu

Um homem atravessa uma passagem subterrânea e percebe que continua voltando ao mesmo ponto. Para encontrar a saída, precisa obedecer a instruções simples: observar o ambiente, retornar quando identificar uma anomalia e seguir adiante quando tudo estiver normal. O problema está em decidir o que merece confiança. Uma distração basta para desperdiçar o percurso, e insistir no caminho errado pode prolongar indefinidamente aquela prisão.

A adaptação dirigida por Genki Kawamura preserva uma ideia especialmente poderosa do videogame: o medo pode nascer da repetição. Depois de reconhecer o corredor, o espectador passa a examiná-lo. A posição de um objeto, a aparência de um cartaz ou o comportamento de um passante ganham uma importância que não teriam numa situação cotidiana. Ver o filme também significa participar desse esforço de atenção, mesmo sem controlar o personagem.

Kazunari Ninomiya conduz a experiência como alguém que precisa tomar decisões enquanto perde a segurança sobre os próprios sentidos. O espaço oferece poucos apoios, e a familiaridade deixa de ser reconfortante. Quanto mais vezes se percorre aquele lugar, maior a dificuldade de separar lembrança, expectativa e ameaça. O suspense encontra sua força nessa pergunta prática, repetida sob pressão: continuar ou dar meia-volta?

Há uma boa razão para recomendar esse filme também a quem nunca jogou sua versão original. As regras cabem em poucas frases, e o cenário dispensa qualquer conhecimento anterior. O interesse está no modo como uma situação aparentemente elementar passa a exigir atenção e resistência. Para o público que procura um terror concentrado, com uma ideia visual clara e duração de 95 minutos, é uma escolha especialmente atraente. Convém chegar sabendo pouco sobre as anomalias: reconhecer cada uma faz parte da experiência.

Uma passagem por CannesO filme integrou as Sessões da Meia-Noite do Festival de Cannes de 2025, fora de competição. A direção e o roteiro são de Genki Kawamura, que escreveu a adaptação com Kentaro Hirase.

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