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Michelle Rodriguez, Viola Davis e Elizabeth Debicki em uma sauna, em cena de As Viúvas.Divulgação / 20th Century Fox
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Viola Davis e a autora de Garota Exemplar: o suspense de Steve McQueen que está no Prime Video

Viola Davis lidera um elenco excepcional em “As Viúvas”, suspense de Steve McQueen escrito com Gillian Flynn, autora de “Garota Exemplar”. Disponível no Prime Video, o filme transforma um plano de assalto em uma disputa feroz por dinheiro, autonomia e sobrevivência.

Bula StreamingPrime Video

As Viúvas (2018)

Direção: Steve McQueen
Roteiro: Gillian Flynn e Steve McQueen
Duração: 2h04 no Prime Video · Classificação: 16 anos
Elenco: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell e Liam Neeson

Veronica acaba de perder o marido, um assaltante morto durante uma operação que fracassou. O luto mal começou quando aparece a cobrança de uma dívida que ela não contraiu. Para pagar o que exigem e proteger a própria vida, decide retomar um plano deixado por ele. Outras mulheres, também atingidas pelas escolhas de seus companheiros, entram nessa preparação perigosa, sem a experiência que costuma acompanhar os profissionais do crime.

Steve McQueen trabalha com as engrenagens do filme de assalto: recrutamento, vigilância, preparação e a possibilidade de uma falha pôr tudo a perder. Mas o dinheiro tem peso concreto nessa Chicago. Ele determina quem pode sair de um casamento, manter um negócio, atravessar a cidade em segurança ou disputar um cargo público. A ameaça chega às protagonistas por portas diferentes; organizar o roubo exige reconhecer essas diferenças antes de encontrar uma forma de agir juntas.

É um terreno especialmente fértil para o encontro com Gillian Flynn. A escritora de “Garota Exemplar” divide o roteiro com o diretor, e a trama trata a intimidade como um lugar onde também se negociam poder e dependência. Viola Davis dá a Veronica uma autoridade dura, atravessada pela perda. Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo impedem que o grupo se torne um bloco indistinto: cada personagem tem urgências, recursos e limites próprios.

O elenco de apoio amplia a sensação de que o perigo está distribuído por toda a cidade. Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Brian Tyree Henry e Liam Neeson participam desse universo em que a violência pode vir acompanhada de um sorriso ou de uma promessa eleitoral. Para quem gosta de suspense com personagens adultos, o atrativo está nessa combinação: acompanhar a execução de um golpe enquanto se percebe o tamanho do sistema que cerca suas participantes.

O encontro por trás do roteiroAntes deste suspense, Steve McQueen dirigiu “12 Anos de Escravidão”, vencedor do Oscar de melhor filme. Aqui, ele assina o roteiro com Gillian Flynn, adaptando a série britânica criada por Lynda La Plante.

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