Viola Davis e a autora de Garota Exemplar: o suspense de Steve McQueen que está no Prime Video

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Veronica acaba de perder o marido, um assaltante morto durante uma operação que fracassou. O luto mal começou quando aparece a cobrança de uma dívida que ela não contraiu. Para pagar o que exigem e proteger a própria vida, decide retomar um plano deixado por ele. Outras mulheres, também atingidas pelas escolhas de seus companheiros, entram nessa preparação perigosa, sem a experiência que costuma acompanhar os profissionais do crime.

Steve McQueen trabalha com as engrenagens do filme de assalto: recrutamento, vigilância, preparação e a possibilidade de uma falha pôr tudo a perder. Mas o dinheiro tem peso concreto nessa Chicago. Ele determina quem pode sair de um casamento, manter um negócio, atravessar a cidade em segurança ou disputar um cargo público. A ameaça chega às protagonistas por portas diferentes; organizar o roubo exige reconhecer essas diferenças antes de encontrar uma forma de agir juntas.

É um terreno especialmente fértil para o encontro com Gillian Flynn. A escritora de “Garota Exemplar” divide o roteiro com o diretor, e a trama trata a intimidade como um lugar onde também se negociam poder e dependência. Viola Davis dá a Veronica uma autoridade dura, atravessada pela perda. Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo impedem que o grupo se torne um bloco indistinto: cada personagem tem urgências, recursos e limites próprios.

O elenco de apoio amplia a sensação de que o perigo está distribuído por toda a cidade. Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Brian Tyree Henry e Liam Neeson participam desse universo em que a violência pode vir acompanhada de um sorriso ou de uma promessa eleitoral. Para quem gosta de suspense com personagens adultos, o atrativo está nessa combinação: acompanhar a execução de um golpe enquanto se percebe o tamanho do sistema que cerca suas participantes.