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Ilustração de um livro aberto com paisagens vermelhas e verdes sobre as páginas, caminhos claros de texto e um pincel ao lado.
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por Bula Achados
Bula Achados

Ele comprou um romance por três pence e passou décadas pintando um novo livro sobre suas páginas

Em “A Humument”, palavras preservadas entre camadas de tinta formam outra narrativa dentro de um romance vitoriano de 1892.

Bula AchadosUm romance sob a tinta

Em novembro de 1966, Tom Phillips saiu à procura de uma pechincha e voltou com trabalho para décadas. Num depósito de móveis e livros usados em Peckham Rye, no sul de Londres, comprou por três pence um exemplar de “A Human Document”, romance de W. H. Mallock publicado em 1892. O pintor tinha estabelecido uma condição simples para a escolha. O primeiro livro que encontrasse por aquele preço serviria de matéria-prima para um projeto demorado. Estava acompanhado do artista R. B. Kitaj, testemunha da compra e da disposição de arrumar serviço.

Phillips começou a cobrir o texto, preservando palavras e pequenos trechos. Ao redor deles, entraram desenhos, tinta e colagens. As frases que permaneciam visíveis passavam a se relacionar de outro modo. Entre uma palavra e outra, o leitor precisava seguir caminhos abertos na superfície pintada. O romance de Mallock fornecia tanto o papel quanto o vocabulário da intervenção. Dessa convivência, em que uma obra ocupa fisicamente a outra, nasceu “A Humument”.

O Museu de Arte de Toledo descreve a mudança de procedimento. No começo, Phillips riscava com pena e tinta aquilo que não desejava conservar. A possibilidade de aproximar texto e imagem levou ao uso mais amplo da pintura. Algumas páginas continuaram a receber apenas trabalho de tinta; outras incorporaram fragmentos colados. Há uma diferença considerável entre eliminar uma frase porque ela atrapalha e cobri-la porque, naquele lugar, deve aparecer uma imagem. O espaço deixado pelo texto também precisava ser composto.

Para quem abre o volume, o efeito imediato é uma mudança de atenção. Num romance comum, o desenho da página costuma desaparecer durante a leitura. Aqui ele permanece exigindo participação. Os olhos procuram as palavras disponíveis, acompanham as ligações entre elas e encontram figuras no percurso. Ler uma passagem e olhar a imagem são atividades que interferem uma na outra. A página oferece menos texto à vista, mas não necessariamente pede menos tempo.

Uma regra restringia a liberdade do artista. Em sua introdução à edição de 2016, Phillips explica que as palavras de Mallock deveriam, salvo desvios mínimos, permanecer em seus lugares. Não bastava recolher um punhado de termos interessantes e arrumá-los à vontade. Era preciso trabalhar com as distâncias já impressas. Dessa limitação veio também Bill Toge, personagem cujo sobrenome foi extraído das palavras inglesas “together” e “altogether”. Sua presença ficou vinculada à ocorrência delas no livro.

É uma maneira peculiar de dar existência a alguém. O autor pode imaginar uma situação para o personagem, mas precisa negociar com uma página preparada por outro escritor muitas décadas antes. Um detalhe tipográfico ganha consequências narrativas. Para acompanhar essa invenção, não é necessário conhecer primeiro o enredo de Mallock. Basta perceber como a seleção muda o que uma sequência de palavras parece estar dizendo.

A história das edições mostra que Phillips também não se deu por satisfeito com a primeira solução. Houve conjuntos de páginas publicados pela Tetrad Press nos anos 1970. Em 1980 apareceu a primeira edição comercial encadernada, produzida por Hansjörg Mayer e distribuída pela Thames & Hudson. As edições seguintes trouxeram novas versões de páginas já trabalhadas. O livro avançava por substituições, oferecendo ao leitor um estado provisório de um trabalho que continuava na mesa do artista.

Uma obra dentro da outra1966o começoUm romance de 1892 se torna a matéria-prima de décadas de pintura e reescrita.
1892O romance de Mallock1966Phillips inicia o trabalho1980Edição comercial2016Sexta edição
Livro-base
“A Human Document”Autor original
W. H. MallockIntervenção artística
Tom Phillips
O que mudou depois de 2016?

A sexta edição foi anunciada como final, mas Phillips retomou o projeto em 2018. Seu site registra 78 páginas de uma terceira versão produzidas até sua morte, em 2022.

Em 2016, a sexta edição completou a revisão de todas as páginas da primeira versão. O intervalo de cinquenta anos desde a compra ganhou aparência de encerramento, e a capa anunciou uma versão final. A Biblioteca da Universidade de Princeton registrou o lançamento naquele outubro, celebrando o aniversário do projeto. Parecia um ponto razoável para guardar os pincéis.

Não durou. Segundo o site dedicado à obra de Phillips, em 2018 ele já havia retornado ao projeto. Quando morreu, em 2022, tinha produzido 78 páginas de uma terceira versão. O romance comprado por três pence ainda fornecia trabalho. Depois de tantas edições, a palavra mais provisória daquela capa de 2016 talvez fosse justamente “final”.

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Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

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