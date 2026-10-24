Discover
Livros
Ilustração de um livro aberto com uma grande letra P verde-petróleo, contendo uma mulher sob um arco, sobre fundo vermelho.
Livros
por Bula Achados
Bula Achados

O livro de 1499 que esconde uma declaração de amor nas iniciais de 38 capítulos

Impresso em Veneza por Aldo Manuzio, “Hypnerotomachia Poliphili” reúne sonhos, gravuras e uma pista de autoria que não encerra o mistério.

Bula AchadosUma declaração nas iniciais

Uma declaração de amor foi distribuída pelas iniciais de 38 capítulos de um livro impresso em Veneza em 1499. Para encontrá-la, é preciso suspender por um momento a leitura normal e recolher as letras que abrem cada capítulo. Reunidas, elas formam uma frase em latim. O nome da mulher aparece antes de qualquer explicação. Polia.

O livro é “Hypnerotomachia Poliphili”, publicado por Aldo Manuzio. O título já oferece alguma resistência a quem pretende recomendá-lo numa conversa. Costuma ser traduzido como a batalha amorosa de Polifilo em sonho. A mensagem escondida é mais direta que o título. “Poliam frater Franciscus Columna peramavit”, ou, em tradução livre, “Frei Francesco Colonna amou intensamente Polia”.

O recurso se chama acróstico e está longe de depender de uma tecnologia obscura. Cada letra pode ser vista por qualquer leitor que tenha acesso às páginas. O segredo nasce do modo de reunir informações que, na leitura corrente, ficam separadas. A mesma inicial que parece apenas inaugurar uma seção participa de uma frase que atravessa o volume inteiro.

A pista é especialmente tentadora porque oferece um nome para a autoria. A biblioteca da Universidade de Otago explica que a obra é tradicionalmente atribuída a Francesco Colonna, um dominicano veneziano. Faz, porém, uma ressalva indispensável. O acróstico é um indício forte, aceito por muitos estudiosos, mas não constitui prova conclusiva. Uma assinatura escondida pode alimentar uma investigação sem encerrá-la.

A mensagem escondida38iniciaisUma letra na abertura de cada capítulo. Juntas, elas formam a frase ao lado.
POLIAMFRATERFRANCISCVSCOLVMNAPERAMAVIT
1499 · impressão em VenezaAldo Manuzio · impressorTradução livre · Frei Francesco Colonna amou intensamente Polia
O que a frase permite afirmar

O acróstico fornece uma pista para a atribuição a Francesco Colonna. A Universidade de Otago ressalva que ele não resolve de forma conclusiva a questão da autoria.

É uma diferença pequena na formulação e enorme na reportagem. Seria mais simples apresentar o volume como a confissão de um frade apaixonado e tratar Polia como uma mulher cuja identidade conhecemos. O livro não autoriza essa segurança. A declaração existe na organização dos capítulos; a passagem dela para uma biografia amorosa exige evidências que as letras, sozinhas, não fornecem.

O que se pode acompanhar com mais firmeza é a viagem de Polifilo. Em sonho, ele procura a amada por um mundo de ruínas, jardins, inscrições e construções extraordinárias. A Biblioteca Angelica, em Roma, descreve o percurso como uma iniciação que vai da escuridão ao conhecimento, orientada por uma visão pagã da natureza e pelo poder de Vênus e do amor.

Nesse caminho, os edifícios não funcionam apenas como cenário. Descrições de monumentos, templos, fontes e sinais escritos fazem parte da própria aventura de interpretação. O personagem procura Polia, mas o leitor também precisa aprender a atravessar uma profusão de objetos que parecem pedir uma explicação. O acróstico combina muito bem com um livro em que olhar raramente basta.

Sua aparência material participa dessa dificuldade e desse prazer. São 170 gravuras em madeira, segundo a Biblioteca Angelica, integradas a um texto linguisticamente incomum, carregado de elementos latinos e gregos. O leitor encontra uma obra que exige atenção em várias direções. A imagem pode oferecer uma entrada onde a frase resiste, sem que isso torne o conjunto simples.

A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos inclui o volume entre os livros mais notáveis e incomuns do século 15. A data importa. Estamos diante de uma experiência realizada nas primeiras décadas da cultura do livro impresso europeu, quando a relação entre tipos, ilustrações e organização da página ainda oferecia um vasto campo de invenção. A antiguidade do objeto não diminui a inteligência de sua construção.

Há ainda outro anonimato. A identidade de quem desenhou suas célebres xilogravuras também é discutida. A Biblioteca Angelica registra atribuições possíveis, sem apresentar uma solução definitiva. O livro reúne, assim, uma declaração bastante legível e autores cuja identificação não alcança a mesma nitidez. Saber ler a frase não equivale a conhecer todas as pessoas que a puseram no papel.

Para quem se aproxima hoje, a entrada mais convidativa talvez continue sendo aquele gesto elementar de recolher iniciais. Não exige resolver todos os enigmas do Renascimento. Basta seguir as aberturas dos capítulos e anotar uma letra depois da outra. Ao final, o volume de ruínas, jardins e sonhos deixa aparecer, numa linha, um homem dizendo que amou Polia.

Bula Achados

Bula Achados

Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

Leia Também
Ilustração de uma caixa vermelha com cadernos claros separados, alguns suspensos em sequência, sobre fundo verde-petróleo.

Um escritor colocou seu romance numa caixa e deixou 25 capítulos para o leitor embaralhar

Ilustração de um transatlântico cujo casco se funde à encadernação de um livro, sobre o mar verde-petróleo.

O livro coberto de joias que afundou no Titanic foi refeito e acabou destruído na guerra

Ilustração de uma prensa com roda vermelha da qual sai uma folha de papel que se transforma em montanhas de gelo, sobre fundo azul.

Eles levaram uma prensa à Antártida e fizeram um livro com capas de caixas de comida