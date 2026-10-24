30 anos para sair do papel: o épico de samurais de Takeshi Kitano chegou à Netflix

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O intervalo entre a ideia e a estreia é parte importante da história deste filme. O material oficial de divulgação registra que Kitano concebeu o projeto em 1993 e dedicou 30 anos ao desenvolvimento de sua interpretação do universo dos samurais. Nesse percurso, escreveu tanto o romance quanto o roteiro. A adaptação chegou à seleção Cannes Premiere em 2023, com o cineasta também diante da câmera.

A trama se passa no Japão do século 16, durante as guerras entre senhores que disputam o controle do território. Oda Nobunaga manda seus subordinados capturarem Araki Murashige, que se rebelou e desapareceu. A promessa de escolher um sucessor entre os mais eficientes transforma a perseguição numa competição. Obedecer ao chefe, conquistar sua confiança e preparar uma traição passam a ocupar o mesmo tabuleiro.

Kitano interpreta Hideyoshi; Ryo Kase faz Nobunaga; Hidetoshi Nishijima assume Mitsuhide. A distribuição dos papéis oferece um ponto de apoio diante de tantos nomes e alianças. Para acompanhar a disputa, vale prestar atenção a quem recebe uma ordem, a quem se beneficia dela e ao que cada personagem tenta esconder. O título, que remete às cabeças decepadas dos inimigos, já anuncia a violência desse ambiente.

O interesse da proposta está na combinação entre a dimensão histórica e o olhar de um diretor que também construiu uma carreira como comediante. Ambição e brutalidade convivem com situações absurdas, enquanto as relações de desejo atravessam as negociações políticas. Quem procura um épico de cortejos solenes e heróis exemplares encontrará aqui uma abordagem mais corrosiva. É uma indicação para conhecer a versão pessoal de Kitano sobre figuras célebres do passado japonês, sem tomar suas hipóteses dramáticas como uma reconstituição documental.