Brie Larson e 10 indicações ao Emmy: a minissérie de 8 episódios para descobrir na Apple TV

Bula Streaming Apple TV Uma Questão de Química (2023)

Elizabeth Zott quer trabalhar como cientista, mas encontra um ambiente profissional que limita as oportunidades das mulheres e questiona sua presença no laboratório. Depois de perder o emprego, aceita apresentar um programa de culinária na televisão. A nova ocupação oferece uma possibilidade de sustento e um público inesperado. Ao explicar o preparo dos alimentos, Elizabeth leva consigo o raciocínio científico e começa a conversar com espectadoras acostumadas a ouvir que suas ambições deveriam terminar dentro de casa.

Lee Eisenberg criou a minissérie a partir do romance de Bonnie Garmus. A produção recebeu dez indicações ao Emmy em 2024, incluindo melhor minissérie e melhor atriz em minissérie para Brie Larson. Brie Larson, também produtora executiva, interpreta Elizabeth; Lewis Pullman e Aja Naomi King completam o núcleo principal do elenco. A passagem do laboratório para o estúdio aproxima dois ambientes em que o trabalho de uma mulher é avaliado por expectativas alheias à sua capacidade. Em ambos, ela precisa negociar o direito de explicar o que sabe e a maneira como deseja fazê-lo.

A cozinha permite que essa disputa adquira uma forma cotidiana. Há medidas, transformações e resultados que podem ser observados, mas também hábitos e ordens sobre quem deve preparar a comida. Quando Elizabeth trata suas espectadoras como pessoas capazes de compreender processos, a transmissão passa a oferecer reconhecimento intelectual. O interesse está nessa mudança de interlocução: alguém que costuma receber instruções para servir aos outros encontra uma apresentadora disposta a levar sua inteligência a sério.

Com oito episódios na Apple TV, a produção é uma escolha para acompanhar uma história de reconstrução profissional e pessoal durante o fim de semana. O percurso combina perdas, relações afetivas e a busca por autonomia, sem exigir familiaridade com química para entrar na conversa. Basta reconhecer a frustração de ter uma competência ignorada e o alívio de encontrar alguém disposto a escutar. O programa de televisão oferece a Elizabeth um lugar de fala, enquanto sua experiência ajuda a transformar o que pode ser dito naquele espaço.