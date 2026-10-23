Um ex-promotor escreveu o best-seller que virou este suspense com Chris Evans na Apple TV

Bula Streaming Apple TV Em Defesa de Jacob (2020)

Andy Barber trabalha como promotor numa cidade de Massachusetts e conhece os procedimentos de uma investigação criminal. Quando um adolescente é encontrado morto, o caso chega perto de sua casa de uma maneira que ele não poderia prever: Jacob, seu filho de 14 anos, torna-se suspeito. Andy e a mulher, Laurie, precisam enfrentar o processo, a reação dos vizinhos e as dúvidas que começam a aparecer dentro da própria família. Proteger o menino exige lidar com informações que os pais desconheciam.

Mark Bomback adaptou o romance de William Landay, ex-promotor que publicou o livro em 2012 e entrou na lista de mais vendidos do New York Times. Morten Tyldum dirigiu os oito episódios. A presença de Chris Evans como Andy introduz uma tensão entre competência profissional e envolvimento pessoal. Ele sabe que uma acusação precisa ser sustentada por provas, mas também conhece o efeito de uma suspeita sobre a reputação de alguém. Ao mudar de posição dentro desse sistema, seus conhecimentos deixam de oferecer a segurança habitual.

Michelle Dockery interpreta Laurie, enquanto Jaeden Martell vive Jacob. O núcleo familiar concentra a dificuldade mais interessante da proposta: conviver diariamente com uma pessoa não significa conhecer tudo o que ela pensa, diz ou faz longe de casa. Uma mensagem, uma lembrança ou um comportamento antigo pode ganhar outra importância depois de uma acusação. A intimidade passa a ser revisitada sob pressão, e até o desejo de ajudar pode produzir novas discordâncias.

O suspense da Apple TV é uma opção para quem gosta de histórias em que a investigação modifica a relação entre os personagens. Há um crime a esclarecer, mas também uma rotina que precisa continuar enquanto falta uma resposta. Os oito capítulos permitem acompanhar o desgaste provocado pela exposição e pela espera. O compromisso emocional nasce de uma pergunta que permanece próxima dos pais: até onde vai a confiança no filho quando a defesa dele exige olhar de novo para tudo o que parecia familiar.