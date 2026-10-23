Dos produtores de Sherlock, suspense do Prime Video tem apenas 6 episódios na primeira temporada

Bula Streaming Prime Video A Hora do Diabo (2022)

Lucy Chambers trabalha como assistente social e tenta cuidar do filho, Isaac, um menino que parece distante das emoções das pessoas ao redor. À noite, o sono é interrompido sempre no mesmo horário. Durante o dia, situações familiares despertam uma estranheza difícil de explicar. Quando seu caminho cruza uma investigação criminal, o desconforto doméstico passa a fazer parte de um problema maior. Um homem chamado Gideon parece conhecer ligações entre acontecimentos que, para todos os outros, permanecem separadas.

O ponto de partida tem a simplicidade de uma experiência comum: acordar assustado e precisar de alguns segundos para reconhecer o quarto. O roteiro prolonga essa insegurança. Lucy precisa continuar trabalhando, responder por uma criança e decidir em quem confiar enquanto as próprias lembranças se tornam uma fonte de dúvida. Essa responsabilidade cotidiana oferece ao mistério uma consequência imediata. Cada episódio estranho pode comprometer a segurança da família ou a capacidade de interpretar o que ocorre diante dela.

Tom Moran criou a produção, que tem Steven Moffat e Sue Vertue entre os produtores executivos. A Hartswood Films, produtora de “Sherlock”, também está por trás da série. Jessica Raine ocupa o centro desse encontro entre drama familiar e investigação; Peter Capaldi interpreta Gideon, cuja presença acrescenta uma disputa pelo controle das informações. Saber mais que os demais personagens pode significar poder, proteção ou ameaça. A série explora essa desigualdade para conduzir as perguntas, deixando o espectador próximo da perplexidade de Lucy.

Os seis episódios da primeira temporada formam o recorte indicado para o fim de semana. Há temporadas posteriores, portanto esse primeiro percurso funciona como entrada para uma história mais extensa. Vale acompanhá-lo com atenção às conversas e às repetições: a atração está em observar como um detalhe muda de sentido quando aparece num contexto diferente. Para quem gosta de suspense psicológico, o compromisso inicial é acompanhar uma mulher tentando organizar a vida enquanto perde a confiança nas explicações que a sustentavam.