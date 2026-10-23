Da diretora de Vincenzo, romance de apenas 4 episódios no Disney+ cabe em uma tarde

Bula Streaming Disney+ Soundtrack #1 (2022)

Eunsoo recebe a oportunidade de escrever para um compositor conhecido, mas sua letra é recusada por não transmitir a emoção de um amor não correspondido. Quando descobre que o amigo Sunwoo gosta de alguém, pede ajuda para entender essa experiência. Os dois se conhecem há 19 anos e passam a dividir a casa durante duas semanas. A convivência, organizada em torno da composição, modifica o peso de gestos e conversas que até então pareciam naturais entre amigos.

Kim Hee-won, uma das diretoras de “Vincenzo”, conduz a minissérie com roteiro de Ahn Sae-bom. Os quatro episódios somam pouco mais de três horas, uma duração que cabe em uma tarde. Han So-hee interpreta Eunsoo, e Park Hyung-sik vive Sunwoo. A diferença entre as profissões também participa da aproximação: ela precisa encontrar palavras para um sentimento; ele trabalha com imagens e observa. Ao pedir que o amigo explique o amor, a protagonista cria uma intimidade cuja extensão talvez ainda não consiga reconhecer.

O interesse desse romance está no risco de alterar uma relação que já oferece conforto. Uma amizade longa possui códigos, hábitos e a certeza de poder procurar a outra pessoa. Dizer algo novo pode mudar todos esses acordos. Por isso, dividir refeições, trabalhar na mesma casa ou ouvir uma lembrança passa a exigir uma atenção diferente. A proximidade fornece oportunidades para falar e, ao mesmo tempo, aumenta o que se pode perder numa conversa.

Disponível no Disney+, “Soundtrack #1” é uma opção para quem quer acompanhar uma história romântica inteira sem reservar várias semanas. O formato curto mantém o foco no casal e na dificuldade de reconhecer sentimentos dentro de uma convivência conhecida. A música oferece um pretexto delicado para essa descoberta: é possível discutir uma letra, trocar uma palavra e sugerir outra interpretação antes de admitir que o assunto talvez esteja muito perto. A canção precisa ser concluída, enquanto os amigos tentam entender o que conseguem dizer um ao outro.