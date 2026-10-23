10 Emmys em apenas 5 episódios: a minissérie da HBO Max que expõe o preço da mentira

Vencedora de dez Emmys, “Chernobyl” está na HBO Max com cinco episódios. Criada por Craig Mazin e dirigida por Johan Renck, a minissérie acompanha a resposta ao desastre nuclear de 1986 e o custo humano de uma estrutura de poder empenhada em negar a gravidade do que ocorreu.
Chernobyl (2019)
A explosão de um reator numa usina da então União Soviética, em 1986, mobiliza trabalhadores, bombeiros, médicos e autoridades que dispõem de informações desiguais sobre o perigo. O cientista Valery Legasov é chamado a avaliar a situação e precisa trabalhar com Boris Shcherbina, representante do governo. Enquanto tentam conter os efeitos do acidente, decisões administrativas e resistências políticas atrasam o reconhecimento de sua dimensão. Para quem está nas ruas e nos hospitais, a ameaça continua presente mesmo quando não pode ser vista.
Craig Mazin escreveu os cinco episódios, todos dirigidos por Johan Renck. Jared Harris interpreta Legasov, Stellan Skarsgård vive Shcherbina e Emily Watson integra o elenco como a cientista Ulana Khomyuk. A obra é uma dramatização, com personagens e situações organizados para contar essa história. O interesse está em aproximar os procedimentos de uma emergência das pessoas que precisam executá-los: alguém recebe uma ordem, entra num lugar perigoso e trabalha sem dispor das mesmas possibilidades de proteção de quem tomou a decisão.
Essa diferença dá ao drama uma tensão que independe de surpresa sobre o acontecimento histórico. Conhecer a existência do desastre não elimina a inquietação diante de uma reunião em que admitir um problema parece mais ameaçador para a carreira dos presentes do que permitir que ele continue. A cadeia de responsabilidades se torna parte da narrativa. O espectador acompanha tanto a busca por explicações técnicas quanto as dificuldades de fazer uma informação verdadeira circular e produzir alguma consequência.
Em 2019, a produção recebeu dez Emmys, incluindo o de melhor minissérie. É uma escolha para reservar algumas horas de atenção, especialmente para quem se interessa por histórias sobre trabalho, ciência e poder. A extensão curta ajuda a seguir as relações entre uma decisão e seus efeitos. Ao longo desse percurso, o perigo deixa de ser apenas o que saiu do reator: também está na distância entre aquilo que as pessoas sabem, aquilo que podem dizer e aquilo que as autoridades aceitam ouvir.