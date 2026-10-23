As partituras de Florence Price que reapareceram durante a reforma de uma casa

O achado de manuscritos em 2009 ampliou um acervo já existente e ajudou a devolver aos intérpretes obras de uma compositora que havia feito história em Chicago.

Bula Achados Uma casa, muitas partituras

Durante a reforma de uma casa, em 2009, reapareceram manuscritos de Florence Price. Os papéis não pertenciam a uma amadora desconhecida que compunha nas horas vagas. Em 1933, a Orquestra Sinfônica de Chicago havia apresentado sua Primeira Sinfonia, num marco para uma compositora negra nos Estados Unidos. Entre aquele palco e a descoberta doméstica, entretanto, parte importante de sua produção deixara de estar ao alcance de quem poderia executá-la.

A coincidência é forte o suficiente para dispensar o exagero que às vezes a acompanha. Nem toda a música de Price estava perdida, e seu nome não surgiu pela primeira vez em 2009. A Universidade de Arkansas recebeu documentos de sua filha, Florence Price Robinson, e organizou essa primeira incorporação em 1989. Havia, portanto, um acervo, pesquisadores e obras conhecidas antes que a casa voltasse a fornecer material.

O encontro de novos manuscritos mudou a extensão do que podia ser consultado. Segundo a universidade, uma segunda incorporação foi negociada depois da descoberta, e o conjunto adicional teve sua organização concluída em 2015. Entre encontrar papéis e torná-los úteis para a pesquisa existe esse intervalo pouco fotogênico. É preciso identificar, ordenar, descrever e conservar. A música não reaparece automaticamente numa estante de orquestra porque alguém abriu uma caixa.

O arquivo não nasceu em 2009 1989 · organização da primeira coleção em Arkansas 2009 · descoberta de novos manuscritos numa casa 2015 · organização do conjunto adicional Toda a obra estava desaparecida? Não. Parte dos documentos já havia sido doada pela filha da compositora. O achado ampliou o acervo e o conhecimento sobre a produção de Price.

Price nasceu em Little Rock, no Arkansas, em 1887, e desenvolveu parte decisiva de sua carreira em Chicago. A cidade lhe ofereceu um ambiente em que pôde ampliar sua atuação como compositora. A estreia de 1933, durante a programação da Feira Mundial, tornou-se uma referência histórica. Uma grande orquestra americana tocava uma obra sinfônica de uma mulher negra, num campo em que esse espaço estava longe de ser distribuído com igualdade.

O reconhecimento não garantiu uma transmissão contínua de seu repertório. Depois de sua morte, em 1953, a presença das obras diminuiu. Décadas mais tarde, as dificuldades para encontrar partituras limitavam também a possibilidade de ouvi-las. A relação é menos abstrata do que parece. Para um conjunto programar uma composição, precisa ter acesso ao material, preparar os músicos e dispor de condições para ensaiá-la.

Por isso, a recuperação interessa para além do valor do manuscrito como objeto. Um documento pode corrigir uma informação, revelar uma versão ou colocar uma obra novamente em circulação. O pesquisador encontra algo que ainda precisa ser estudado; o intérprete, eventualmente, recebe a possibilidade de transformar esse estudo em som. A notícia da descoberta é apenas o primeiro momento de uma cadeia mais demorada.

A coleção digital apresentada pela Universidade de Arkansas em 2018 ajuda a enxergar a pessoa que trabalhava por trás das partituras. Reúne fotografias, programas, correspondência e documentos biográficos. Entre os materiais destacados estão um diário, cartas trocadas com o compositor John Alden Carpenter e um convite de Eleanor Roosevelt para uma visita à Casa Branca. São registros de relações profissionais e pessoais, e não apenas a prova de que uma compositora existiu.

Na retomada de sua música, arquivos, editores e intérpretes têm funções diferentes. A Sinfônica de Chicago registrou, em janeiro de 2026, a expansão das gravações e das edições de Price. A instituição também lembrou sua própria participação na estreia da Primeira Sinfonia. A distância entre os dois momentos permite medir uma descontinuidade incômoda. Fazer história uma vez não equivale a ocupar regularmente os programas de concerto.

Há um risco em contar tudo como uma descoberta milagrosa. A casa fornece uma cena fácil de lembrar, enquanto o trabalho de familiares, bibliotecários e pesquisadores tende a desaparecer. Essa versão também pode sugerir que ninguém se interessava pela compositora antes do achado. A existência da primeira coleção em Arkansas impede uma conclusão tão confortável. O retorno foi construído por mais de uma pessoa, em mais de uma data.

A reforma de 2009 permanece extraordinária. Acrescentou documentos onde já havia lacunas e abriu caminhos para conhecer melhor a obra. Seu efeito mais concreto, porém, acontece longe da casa. Quando uma partitura chega a um ensaio, deixa de ser somente um vestígio de trabalho passado. Alguém a põe na estante, acompanha os compassos e começa a tocar.