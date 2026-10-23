Os discos clandestinos que faziam músicas proibidas tocar em radiografias

Bula Achados Música gravada nos ossos

Antes de pôr o disco para tocar, era possível ver as costelas de alguém. Ou uma mão, um crânio, um tornozelo. A imagem médica continuava ali, atravessada pelos sulcos de uma gravação clandestina. Na União Soviética do pós-guerra, filmes de radiografia foram recortados e transformados em discos para fazer circular músicas difíceis de obter pelos canais oficiais. O paciente fotografado fornecia, involuntariamente, a capa e o suporte.

Os objetos ficaram conhecidos como discos de ossos ou de costelas. Sua aparência poderia sugerir alguma provocação de artista contemporâneo, mas a solução tinha uma finalidade bastante prática. Quem desejava copiar uma gravação precisava de uma superfície que aceitasse o sulco e pudesse ser encontrada fora da indústria fonográfica. A chapa descartada pelo hospital atendia a essa necessidade. Sua transparência ainda deixava à vista a vida anterior do material.

Uma exposição organizada pelas bibliotecas da Universidade de Syracuse, em 2025, situa no ambiente de Leningrado do pós-guerra o surgimento desses fabricantes clandestinos. O acesso aos discos de origem era irregular. Alguns tinham sobrevivido de períodos anteriores; outros chegavam de fora. A disponibilidade do exemplar que se conseguia copiar ajudava a determinar o repertório que passaria de mão em mão. A seleção começava, portanto, muito antes de qualquer preferência pessoal do comprador.

O problema não se limitava à música americana. Jazz e, mais tarde, rock dividiam esse circuito com tangos e canções de emigrados russos. Reduzir a história a jovens soviéticos querendo ouvir Elvis deixaria de fora uma parte importante do que estava sendo impedido de circular. Havia também uma cultura musical doméstica cuja presença no disco oficial dependia de filtros políticos. A nacionalidade do cantor não resolvia a situação.

Para produzir as cópias, era necessário construir ou adaptar aparelhos de gravação. O projeto X-Ray Audio, conduzido pelo músico e pesquisador Stephen Coates e seus colaboradores, reuniu objetos, fotografias e depoimentos de participantes desse comércio. Entre eles está Rudolf Fuchs, que fabricou e distribuiu gravações. Seus relatos permitem acompanhar um trabalho manual que exigia equipamento, conhecimento e uma rede de pessoas dispostas a vender e comprar.

Como uma chapa virava disco Suporte · filme de radiografia reaproveitado Gravação · sulco produzido com equipamento de corte Escuta · reprodução mecânica, com desgaste rápido Eram discos feitos de osso? Não. O nome vinha das imagens radiográficas que permaneciam visíveis no filme usado como suporte.

O resultado estava longe da perfeição sonora. As chapas se desgastavam depressa, e a reprodução podia ser ruim desde o começo. Isso faz parte da história, não de uma pátina charmosa acrescentada depois pelo colecionismo. Quem adquiria o objeto queria escutar a música e corria o risco de levar uma cópia insatisfatória. A precariedade material entrava no preço e na experiência do ouvinte.

Também havia o risco de prisão para quem produzia e comercializava os discos. A pesquisa publicada por Coates em “Bone Music” reúne memórias de fabricantes, compradores e da repressão ao circuito. Convém preservar as diferenças entre épocas, repertórios e situações, em vez de imaginar uma lista única de proibições que teria permanecido intacta durante toda a existência da União Soviética. O controle mudava. A procura por gravações não autorizadas continuava a encontrar meios de abastecimento.

Na passagem para os anos 1960, a expansão dos gravadores de rolo tornou menos necessária aquela operação trabalhosa. A fita oferecia outras condições de duração, cópia e qualidade. Segundo a apresentação histórica de Syracuse, os discos em radiografias desapareceram como prática corrente em meados da década. O desejo de trocar música sobreviveu à técnica que o havia sustentado.

Hoje, vistos em vitrines e livros, esses objetos tendem a ganhar uma beleza que talvez surpreendesse seus primeiros compradores. O desenho dos ossos chama a atenção antes do som. É uma inversão curiosa. O que agora distingue cada exemplar era originalmente um resíduo, a marca de um material aproveitado porque estava disponível.

Há duas gravações sobrepostas naquela superfície. Uma delas documentava um corpo; a outra permitia ouvir uma canção. A primeira não foi feita para o público da segunda, e nenhum projeto estético as reuniu de início. Bastaram a falta de um suporte convencional e a decisão de fabricar outro. Quando a agulha encontrava o sulco, o exame deixava, por alguns minutos, de ser apenas um exame.