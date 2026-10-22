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Grupo de viajantes e um cachorro reunidos em uma paisagem desértica em Sirât.Divulgação / Filmes da Ermida
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por Bula Streaming
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Premiado em Cannes, este filme do Telecine leva uma busca familiar ao deserto do Marrocos

Vencedor do Prêmio do Júri em Cannes, “Sirât” acompanha um pai e seu filho à procura de uma jovem desaparecida entre festas de música eletrônica. No Telecine, o filme de Oliver Laxe transforma essa busca em uma travessia pelo deserto do Marrocos.

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Sirât (2025)

Direção: Oliver Laxe
Roteiro: Oliver Laxe e Santiago Fillol
Duração: 1h54 · Classificação: 16 anos
Elenco: Sergi López, Bruno Núñez Arjona e Stefania Gadda

Luis chega com o filho a uma festa nas montanhas do sul do Marrocos. Eles distribuem a fotografia de Mar, filha e irmã que desapareceu meses antes, na esperança de encontrar alguém que a tenha visto. Entre o som das caixas e a movimentação dos participantes, as respostas são escassas. A possibilidade de obter outra pista leva os dois a acompanhar um grupo que segue em direção a uma nova festa no deserto.

A busca familiar oferece uma razão concreta para entrar em um ambiente desconhecido. Luis precisa continuar procurando, mas cada deslocamento o afasta dos caminhos que domina. Ao lado do filho e de pessoas que acaba de conhecer, passa a depender de decisões coletivas e das condições da viagem. O interesse da premissa está nessa passagem: uma investigação particular se torna uma questão de convivência e resistência.

Oliver Laxe trabalha com Sergi López no papel do pai, enquanto Bruno Núñez Arjona interpreta o menino. A relação entre eles coloca uma preocupação imediata dentro da paisagem: procurar alguém envolve também cuidar de quem está presente. O roteiro, escrito por Laxe e Santiago Fillol, conduz a história por um território em que as distâncias e os recursos disponíveis importam tanto quanto as pistas.

A música eletrônica integra o mundo por onde os personagens circulam, com trilha de Kangding Ray. Para a sessão, vale prestar atenção ao som e preservar o desconhecimento sobre os rumos da viagem. A indicação se dirige a quem procura um drama de busca familiar atravessado pela tensão do deslocamento e por encontros com pessoas que vivem fora dos percursos mais convencionais.

Reconhecimento em CannesA produção espanhola e francesa dividiu o Prêmio do Júri do Festival de Cannes de 2025. No Brasil, está no Telecine, inclusive pelo canal adicional dentro do Prime Video. Esse acesso depende da assinatura do Telecine.

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