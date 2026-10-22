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Duas mulheres compartilham uma bicicleta em uma estrada rural em Mirrors No. 3.Divulgação / Imovision
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por Bula Streaming
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Paula Beer reencontra o diretor de Undine em drama de 86 minutos na Reserva Imovision

Em 86 minutos, “Mirrors No. 3” reúne Paula Beer e Christian Petzold, a parceria de “Undine” e “Céu em Chamas”. Disponível na Reserva Imovision, o drama acompanha uma estudante acolhida por uma desconhecida depois de um acidente e as ambiguidades desse cuidado.

Bula StreamingReserva Imovision

Mirrors No. 3 (2025)

Direção e roteiro: Christian Petzold
Duração: 1h26 · Classificação: 14 anos
Elenco: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt e Enno Trebs

Laura, uma estudante de música de Berlim, sobrevive a um acidente de carro durante uma viagem ao campo. Sem ferimentos graves, mas emocionalmente abalada, aceita a ajuda de Betty, uma mulher que presenciou o ocorrido e a recebe em casa. A permanência aproxima a visitante da rotina de sua anfitriã. Quando o marido e o filho de Betty entram nessa convivência, o acolhimento começa a revelar tensões que Laura ainda não compreende.

A situação permite observar um gesto simples por mais de um ângulo. Receber alguém pode ser uma forma de oferecer proteção, mas também uma tentativa de atender a necessidades que não foram ditas. O interesse está na distância entre a ajuda que Laura procura e o lugar que aquela família talvez espere que ela ocupe. Essa pergunta sustenta a indicação sem exigir que se antecipem as respostas.

Paula Beer e Petzold voltam a trabalhar juntos depois de “Em Trânsito”, “Undine” e “Céu em Chamas”. A continuidade da parceria é um atrativo para quem acompanha o cineasta alemão, interessado em personagens que tentam reorganizar a vida após rupturas. Barbara Auer divide com Beer o centro da premissa: uma desconhecida se torna importante antes que seja possível entender completamente sua história.

Com duração curta e uma situação concentrada em poucos personagens, o filme cabe numa sessão dedicada a relações familiares, perda e reconstrução. A música também participa desse universo: Laura é pianista, e o título remete a uma composição de Maurice Ravel. É uma escolha para quem prefere acompanhar a aproximação entre pessoas e deixar que as dúvidas sobre elas se desenvolvam ao longo da convivência.

Assinatura do canalO filme está disponível na Reserva Imovision. Pelo Prime Video, o acesso é feito com a assinatura específica desse canal; a assinatura básica do Prime não inclui esse catálogo. A produção integrou a Quinzena dos Cineastas de 2025, em Cannes.

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