Richard Linklater recria as filmagens de Acossado neste encontro com Godard disponível no Telecine

Bula Streaming Telecine Nouvelle Vague (2025)

Depois de escrever sobre cinema, Jean-Luc Godard decide dirigir seu primeiro longa-metragem. Para realizar o projeto, reúne uma equipe pequena, consegue financiamento e trabalha com Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo. As filmagens nas ruas de Paris exigem que atores, técnicos e produtores acompanhem um diretor disposto a mudar o plano enquanto trabalha. O que mais tarde se tornaria uma referência da história do cinema ainda é, para aquelas pessoas, um filme cheio de problemas a resolver.

Richard Linklater escolhe acompanhar esse momento de incerteza. A perspectiva dos bastidores aproxima uma obra consagrada do trabalho cotidiano necessário para produzi-la: negociar dinheiro, reunir colaboradores e transformar intenções em imagens. Conhecer o resultado histórico acrescenta uma camada à experiência, mas o ponto de partida também funciona como uma história sobre uma equipe que tenta realizar um projeto pouco convencional.

Guillaume Marbeck interpreta Godard; Zoey Deutch faz Jean Seberg; Aubry Dullin assume Jean-Paul Belmondo. O preto e branco aproxima visualmente a reconstituição do cinema que ela homenageia. O elenco inclui ainda versões de outras figuras ligadas à renovação francesa, como François Truffaut, Agnès Varda e Éric Rohmer. Esses encontros ajudam a situar a experiência de Godard em um ambiente de troca entre artistas.

Para quem gosta de filmes sobre o próprio cinema, o interesse está em acompanhar a criação antes de sua consagração. Linklater, conhecido por observar o tempo e as conversas em “Antes do Amanhecer” e “Boyhood”, se aproxima de outro cineasta pela curiosidade sobre seu trabalho. A sessão pode servir tanto como reencontro com um clássico quanto como convite para procurar “Acossado” depois.