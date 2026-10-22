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Homem de óculos escuros fuma diante de uma parede coberta de fotografias em Nouvelle Vague.Divulgação / Mares Filmes e Alpha Filmes
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Richard Linklater recria as filmagens de Acossado neste encontro com Godard disponível no Telecine

O diretor de “Boyhood” volta à Paris de 1959 para acompanhar a criação de “Acossado”. Em preto e branco, “Nouvelle Vague”, disponível no Telecine, põe Richard Linklater diante de Jean-Luc Godard e de uma equipe que está descobrindo como fazer aquele filme.

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Nouvelle Vague (2025)

Direção: Richard Linklater
Roteiro: Holly Gent, Vince Palmo, Michèle Halberstadt e Laetitia Masson
Duração: 1h46 · Classificação: 14 anos
Elenco: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch e Aubry Dullin

Depois de escrever sobre cinema, Jean-Luc Godard decide dirigir seu primeiro longa-metragem. Para realizar o projeto, reúne uma equipe pequena, consegue financiamento e trabalha com Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo. As filmagens nas ruas de Paris exigem que atores, técnicos e produtores acompanhem um diretor disposto a mudar o plano enquanto trabalha. O que mais tarde se tornaria uma referência da história do cinema ainda é, para aquelas pessoas, um filme cheio de problemas a resolver.

Richard Linklater escolhe acompanhar esse momento de incerteza. A perspectiva dos bastidores aproxima uma obra consagrada do trabalho cotidiano necessário para produzi-la: negociar dinheiro, reunir colaboradores e transformar intenções em imagens. Conhecer o resultado histórico acrescenta uma camada à experiência, mas o ponto de partida também funciona como uma história sobre uma equipe que tenta realizar um projeto pouco convencional.

Guillaume Marbeck interpreta Godard; Zoey Deutch faz Jean Seberg; Aubry Dullin assume Jean-Paul Belmondo. O preto e branco aproxima visualmente a reconstituição do cinema que ela homenageia. O elenco inclui ainda versões de outras figuras ligadas à renovação francesa, como François Truffaut, Agnès Varda e Éric Rohmer. Esses encontros ajudam a situar a experiência de Godard em um ambiente de troca entre artistas.

Para quem gosta de filmes sobre o próprio cinema, o interesse está em acompanhar a criação antes de sua consagração. Linklater, conhecido por observar o tempo e as conversas em “Antes do Amanhecer” e “Boyhood”, se aproxima de outro cineasta pela curiosidade sobre seu trabalho. A sessão pode servir tanto como reencontro com um clássico quanto como convite para procurar “Acossado” depois.

Qual filme e qual assinaturaEsta é a produção de 2025 dirigida por Richard Linklater, exibida na competição do Festival de Cannes. No Brasil, está no Telecine; pelo Prime Video, exige a assinatura adicional do canal. O título também identifica uma obra diferente dirigida por Godard em 1990.

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