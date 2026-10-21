O universo de Cyberpunk 2077 virou este anime da Netflix com direção de Hiroyuki Imaishi

Bula Streaming Netflix Cyberpunk: Mercenários (2022)

David Martinez vive numa cidade em que tecnologia avançada e precariedade dividem a mesma rua. Ainda jovem, ele tenta encontrar algum espaço em Night City, onde modificar o corpo pode significar uma vantagem profissional, uma defesa ou outra maneira de se colocar em perigo. Seu caminho o aproxima de mercenários que sobrevivem fora da lei. Entrar nesse grupo abre possibilidades, mas também o obriga a negociar o que está disposto a perder para continuar avançando.

A premissa oferece um acesso direto à ficção científica da franquia: acompanhar alguém que precisa sobreviver antes de entender inteiramente as regras do lugar. O interesse dessa entrada está na diferença entre o que a cidade promete e aquilo que seus habitantes conseguem pagar. Num ambiente que transforma o próprio corpo em investimento, a ambição ganha uma dimensão física. Melhorar de vida e aumentar a capacidade de enfrentar os outros passam a fazer parte da mesma decisão.

A produção reúne a desenvolvedora do jogo e o estúdio japonês responsável pela animação. Hiroyuki Imaishi, de “Kill la Kill” e “Promare”, dirige a primeira temporada. Essa colaboração é um motivo concreto para conhecer o projeto: trata-se de uma narrativa concebida para a linguagem do anime, situada num universo que já existia nos jogos. O ponto de partida é David, e sua trajetória oferece uma maneira de se aproximar desse mundo sem transformar a indicação numa explicação de sua mitologia.

Para começar, vale acompanhar os dez capítulos iniciais na ordem. O recorte permite observar como um grupo pode oferecer pertencimento e, ao mesmo tempo, exigir escolhas perigosas. É uma indicação para quem se interessa por distopias em que as inovações tecnológicas convivem com desigualdades muito reconhecíveis. A pergunta que sustenta a experiência é simples: quanto de si alguém aceita colocar em risco quando todas as saídas parecem cobrar um preço?