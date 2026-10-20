Jennifer Coolidge e Aubrey Plaza estão nesta temporada de 7 episódios de The White Lotus na HBO Max

Bula Streaming HBO Max The White Lotus (2021)

Um hotel de luxo na Sicília recebe turistas que chegam com dinheiro para gastar e problemas que não ficaram em casa. Dois casais viajam juntos e passam a medir a própria felicidade pela aparência do relacionamento alheio. Tanya tenta aproveitar a estadia acompanhada de sua assistente, enquanto três gerações de uma família procuram suas raízes italianas. Entre passeios, refeições e encontros com moradores locais, desejos e desconfianças começam a reorganizar as relações.

Mike White usa a convivência das férias para examinar o que os personagens entendem por liberdade. Quem pode pagar a conta também espera escolher o programa, conduzir a conversa e definir o significado de uma situação desconfortável. O dinheiro atravessa as relações amorosas sem explicar sozinho o comportamento de ninguém. Um elogio pode funcionar como disputa, e um silêncio durante o jantar pode tornar o encontro mais tenso do que uma discussão aberta.

Aubrey Plaza faz da desconfiança de Harper uma forma de observar o grupo e também de se proteger dele. Meghann Fahy dá a Daphne uma leveza cujo sentido muda conforme conhecemos melhor a personagem. Theo James e Will Sharpe completam o jogo entre os dois casais, enquanto Jennifer Coolidge preserva a mistura de comicidade e desamparo de Tanya. A força do conjunto está nessas diferenças: uma mesma conversa produz efeitos distintos em quem fala, em quem escuta e em quem finge não perceber.

O cenário italiano oferece um prazer visual que convive com a dificuldade dos hóspedes de aproveitar aquilo que compraram. A temporada deixa espaço para passeios e encontros, mas faz a tensão retornar à mesa, ao quarto e às pequenas negociações do cotidiano. Este recorte da antologia reúne sete episódios, disponíveis na HBO Max. É especialmente indicado a quem gosta de humor desconfortável e de histórias nas quais o comportamento de um personagem pode ser mais intrigante do que o segredo que ele esconde.