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The White LotusFabio Lovino / HBO
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por Bula Streaming
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Jennifer Coolidge e Aubrey Plaza estão nesta temporada de 7 episódios de The White Lotus na HBO Max

Jennifer Coolidge, Aubrey Plaza e Meghann Fahy estão no centro da segunda temporada de “The White Lotus”. Em sete episódios na HBO Max, Mike White leva sua sátira à Sicília e transforma férias de luxo numa observação incômoda sobre casamento, dinheiro e desejo.

Bula StreamingHBO Max

The White Lotus (2021)

Criação: Mike White
Formato: Antologia · 2ª temporada: 7 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco: Jennifer Coolidge, Aubrey Plaza, Theo James e Meghann Fahy

Um hotel de luxo na Sicília recebe turistas que chegam com dinheiro para gastar e problemas que não ficaram em casa. Dois casais viajam juntos e passam a medir a própria felicidade pela aparência do relacionamento alheio. Tanya tenta aproveitar a estadia acompanhada de sua assistente, enquanto três gerações de uma família procuram suas raízes italianas. Entre passeios, refeições e encontros com moradores locais, desejos e desconfianças começam a reorganizar as relações.

Mike White usa a convivência das férias para examinar o que os personagens entendem por liberdade. Quem pode pagar a conta também espera escolher o programa, conduzir a conversa e definir o significado de uma situação desconfortável. O dinheiro atravessa as relações amorosas sem explicar sozinho o comportamento de ninguém. Um elogio pode funcionar como disputa, e um silêncio durante o jantar pode tornar o encontro mais tenso do que uma discussão aberta.

Aubrey Plaza faz da desconfiança de Harper uma forma de observar o grupo e também de se proteger dele. Meghann Fahy dá a Daphne uma leveza cujo sentido muda conforme conhecemos melhor a personagem. Theo James e Will Sharpe completam o jogo entre os dois casais, enquanto Jennifer Coolidge preserva a mistura de comicidade e desamparo de Tanya. A força do conjunto está nessas diferenças: uma mesma conversa produz efeitos distintos em quem fala, em quem escuta e em quem finge não perceber.

O cenário italiano oferece um prazer visual que convive com a dificuldade dos hóspedes de aproveitar aquilo que compraram. A temporada deixa espaço para passeios e encontros, mas faz a tensão retornar à mesa, ao quarto e às pequenas negociações do cotidiano. Este recorte da antologia reúne sete episódios, disponíveis na HBO Max. É especialmente indicado a quem gosta de humor desconfortável e de histórias nas quais o comportamento de um personagem pode ser mais intrigante do que o segredo que ele esconde.

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