Do criador de High School Musical: A Série, esta fantasia do Disney+ reúne jovens bruxas em Nova Orleans

Bula Streaming Disney+ Coven Academy (2026)

Briar é uma jovem de Nova York que descobre ser uma bruxa e passa a fazer parte de um ambiente regido por poderes que ainda precisa compreender. Numa escola de magia em Nova Orleans, ela encontra estudantes cujas habilidades tornam as relações especialmente complicadas. Sasha consegue ler pensamentos; Tegan, controlar o tempo. Ao redor delas, paixões e disputas antigas aproximam personagens que nem sempre podem confiar uns nos outros. Aprender a usar um dom também significa descobrir quem pretende se beneficiar dele.

A escola oferece uma situação familiar para entrar na fantasia: chegar a um grupo já formado, tentar reconhecer suas hierarquias e decidir a quem contar um segredo. A presença do sobrenatural amplia essas questões. Se alguém pode ler pensamentos, a privacidade passa a ser um problema concreto; se o tempo pode ser alterado, uma decisão ganha consequências difíceis de antecipar. É nesse encontro entre convivência e poder que a premissa encontra seu interesse.

A criação é de Tim Federle, e o elenco reúne Malina Pauli Weissman, Malachi Barton, Jordan Leftwich e Ora Duplass. Tiffani Thiessen interpreta a diretora da escola, enquanto Devon Sawa participa como um professor. O projeto trabalha com capítulos curtos, característica anunciada pela Disney para esta produção. O formato favorece quem prefere avançar em pequenas sessões e acompanhar os mistérios aos poucos, sem reservar de saída uma hora inteira para cada episódio.

A indicação conversa sobretudo com o público que gosta de fantasia adolescente, amizades atravessadas por rivalidades e histórias de descoberta de identidade. O internato organiza o encontro entre personagens, mas Nova Orleans amplia o horizonte para além da rotina escolar. A curiosidade está em acompanhar como essas jovens constroem alianças quando proteger a própria intimidade e proteger as pessoas próximas deixam de ser tarefas separadas. A temporada foi disponibilizada integralmente no Disney+ brasileiro, permitindo escolher o ritmo de acompanhamento.