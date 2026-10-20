Oito Emmys: a temporada com Ali Wong e Steven Yeun que fez de Treta um destaque da Netflix

Bula Streaming Netflix Treta (2023)

Danny trabalha como empreiteiro e vê suas tentativas de melhorar de vida esbarrarem em dificuldades financeiras. Amy administra um negócio e tenta equilibrar ambição profissional, casamento e maternidade. Os dois se encontram por acaso numa situação de trânsito e transformam a irritação do momento numa disputa pessoal. Depois do primeiro confronto, cada um procura uma maneira de atingir o outro, abrindo espaço para que o conflito invada rotinas, relações e projetos que pareciam separados.

A comédia nasce da quantidade de energia que ambos dedicam a uma briga que poderiam abandonar. Cada resposta oferece a satisfação passageira de devolver uma ofensa e cria um problema maior para resolver. Lee Sung Jin organiza essa escalada sem exigir que o espectador escolha rapidamente um lado. A proximidade com um personagem pode ser desfeita por sua próxima decisão. Esse movimento mantém o humor inquieto: é possível reconhecer a frustração de alguém e se assustar com o que ela autoriza.

Ali Wong e Steven Yeun trabalham com maneiras diferentes de esconder o descontrole. Amy tenta preservar uma aparência de competência e serenidade; Danny procura sustentar a ideia de que ainda pode assumir as responsabilidades que colocou sobre si. A rivalidade oferece aos dois um destinatário conveniente para insatisfações mais antigas. As cenas familiares e profissionais tornam essa raiva menos abstrata, mostrando a distância entre o que cada um anuncia sobre a própria vida e aquilo que consegue suportar no cotidiano.

Os oito Emmys recebidos pela primeira temporada incluem os de ator e atriz em minissérie ou antologia para Yeun e Wong. O reconhecimento ajuda a situar a força dessa dupla, mas não revela o caminho da história. Nos dez episódios disponíveis na Netflix, a produção aproxima humor, vergonha e violência sem transformar a hostilidade em uma brincadeira sem consequências. É uma escolha para quem aprecia personagens contraditórios e narrativas em que uma decisão pequena altera, aos poucos, a dimensão de todo o conflito.