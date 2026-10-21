Ação e suspense fazem dessa série com Sophie Turner sua nova série favorita no Prime Video

Zara (Sophie Turner) e Luke (Archie Madekwe) trabalham numa empresa londrina que administra fundos de pensão quando homens armados invadem o escritório e os obrigam a transferir bilhões de libras. Os criminosos precisam do conhecimento dos funcionários para executar o golpe, e qualquer resistência pode custar uma vida. Essa é a situação que abre “O Roubo”, série de suspense de 2026 disponível no Prime Video. Criada por Sotiris Nikias, com direção de Sam Miller e Hettie Macdonald, a produção acompanha o assalto e a investigação de um crime que ameaça a aposentadoria de milhares de trabalhadores.

Na Lochmill Capital, o dinheiro circula pelas telas, e os empregados seguem procedimentos que provavelmente já executaram centenas de vezes. A chegada dos invasores muda quem dá as ordens, mas mantém Zara e Luke diante dos computadores. Para os assaltantes, os dois são ferramentas indispensáveis. Para os colegas mantidos reféns, podem representar a diferença entre sair do prédio e sofrer uma agressão.

A abertura reúne elementos conhecidos de histórias do gênero. Os criminosos chegam bem equipados, usam roupas escuras e demonstram ter planejado a operação. Quem assiste a séries de assalto reconhecerá o repertório antes mesmo de ouvir as primeiras ameaças. O interesse está menos na aparência dessa quadrilha do que na tarefa imposta aos funcionários. Eles precisam ajudar a desviar recursos que deveriam proteger o futuro de pessoas que nem sequer estão naquele escritório.

Essa escolha dá peso ao crime. Não há o conforto de imaginar que os ladrões estão levando uma fortuna sem dono ou prejudicando apenas algum milionário distante. O alvo são fundos de pensão. Cada transferência compromete economias acumuladas por trabalhadores, embora os empregados sob a mira das armas também não tenham liberdade para interrompê-la.

Sophie Turner sustenta a protagonista

Antes do assalto, Zara já está longe de viver uma fase promissora. Ressacas frequentes, desânimo profissional e relações pessoais pouco acolhedoras compõem um cotidiano que ela parece atravessar por obrigação. O emprego num prédio elegante não lhe garante satisfação, muito menos uma parcela da riqueza que passa por suas mãos.

Turner é o melhor motivo para acompanhar “O Roubo”. A atriz dá à personagem uma aparência cansada e uma irritação reconhecível, sem transformar cada gesto numa demonstração de sofrimento. Zara pode ser desorganizada fora do trabalho e competente diante de uma operação financeira. Pode estar insatisfeita com a empresa e, ainda assim, temer o que acontecerá com os colegas. Essas características convivem sem que uma precise anular a outra.

Quando os criminosos exigem sua colaboração, a funcionária precisa usar o conhecimento de um emprego do qual gostaria de escapar. Há uma ironia amarga nessa situação. Aquilo que a prendia a dias repetitivos passa a torná-la valiosa para homens armados. Sua competência ganha importância no pior contexto possível.

Luke, seu melhor amigo, enfrenta a mesma pressão. Madekwe dá ao personagem uma inquietação que ajuda a manter o perigo próximo. A amizade acrescenta outra preocupação ao esforço de sobrevivência, porque cada um também precisa acompanhar o estado do outro. Mesmo cercados por colegas, os dois ficam especialmente expostos às exigências da quadrilha.

O assalto continua fora do escritório

O investigador Rhys Covac (Jacob Fortune-Lloyd) assume a tarefa de descobrir quem roubou o dinheiro e como recuperá-lo. Sua entrada desloca a atenção das armas para os rastros deixados pelas transferências. É necessário reconstruir o golpe, ouvir os envolvidos e separar informações úteis de relatos atravessados pelo medo.

Fortune-Lloyd oferece ao policial uma cordialidade que combina com esse trabalho de aproximação. Covac, porém, carrega problemas pessoais que dificultam sua atuação. Ele está longe da figura do detetive infalível, sempre um passo à frente dos suspeitos. A responsabilidade de recuperar uma quantia bilionária chega a alguém que também tem dificuldades para cuidar da própria vida.

Para Zara, sobreviver à invasão tampouco encerra o pesadelo. O assalto continua interferindo em suas escolhas, e a investigação acrescenta perguntas a uma experiência que já seria difícil de assimilar. Turner preserva esse desconforto. A personagem precisa lidar com os efeitos de operações que executou sob ameaça, enquanto outras pessoas tentam descobrir o que aconteceu naquele escritório.

Quando as contas pesam no suspense

Os seis episódios alternam a pressão sobre os personagens com explicações sobre a circulação dos valores roubados. Parte dessas informações é necessária para acompanhar a investigação. Em alguns trechos, porém, a conversa financeira ocupa mais espaço do que deveria. As referências a transferências e carteiras digitais exigem atenção sem oferecer sempre uma recompensa dramática à altura.

Os assaltantes também poderiam ser mais interessantes. A preparação da quadrilha sugere profissionais experientes, mas suas personalidades nem sempre ultrapassam os tipos habituais. Há brutalidade, disciplina e disposição para ameaçar. Falta a alguns deles uma presença capaz de sustentar o interesse quando deixam de apontar uma arma.

Zara tem mais a oferecer. Suas contradições dão dimensão humana a uma história que, por vezes, se ocupa demais em complicar o caminho do dinheiro. “O Roubo” prende mais quando acompanha essa funcionária tentando se proteger do que quando acrescenta novas camadas de informação financeira. Sophie Turner mantém o interesse porque faz o espectador reconhecer a mulher por trás das operações bilionárias. Para os criminosos, ela é alguém capaz de executar uma transferência. Para quem acompanha seu expediente, é uma trabalhadora tentando sair viva dele.