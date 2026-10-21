Scott Adkins e Marko Zaror se enfrentam neste suspense de ação disponível no Telecine

Bula Streaming Telecine Diablo — Caçada Mortal (2025)

Kris Chaney deixa a prisão decidido a cumprir uma promessa. Seu caminho passa pelo sequestro de Elisa, filha de um gângster, e o coloca na mira de criminosos interessados em recuperá-la. A situação ganha outro risco com El Corvo, um assassino que também está atrás da família. Para continuar em movimento, Kris precisa lidar com perseguidores cujos objetivos não são necessariamente os mesmos, enquanto o motivo de sua decisão permanece parte do suspense.

O encontro entre Scott Adkins e Marko Zaror é o principal convite para a sessão. Adkins interpreta Kris; Zaror vive El Corvo. A escalação coloca os dois no centro de uma história de perseguição, sob a direção do chileno Ernesto Díaz Espinoza. Alanna De La Rossa interpreta Elisa, e Lucho Velasco é Vicente. Diana Hoyos também participa do elenco. O filme é de 2025 e tem Estados Unidos e Colômbia entre seus países de origem.

A promessa feita pelo protagonista impede que o sequestro seja entendido apenas como uma operação por dinheiro. Ao mesmo tempo, conhecer essa motivação não elimina o perigo criado para a jovem. É nessa combinação que a premissa encontra seu interesse: um personagem que quer resolver uma obrigação do passado passa a produzir novos problemas no presente. A presença de outro perseguidor torna ainda mais precária qualquer ideia de controle sobre o trajeto.

A indicação atende a quem procura ação criminal com perseguição e confronto, centrada em um grupo pequeno de personagens. Vale entrar sem antecipar o que liga Kris à promessa que ele pretende cumprir. No Brasil, a versão do Telecine informa uma hora e vinte e nove minutos e classificação de 16 anos. O acesso pelo Globoplay depende do pacote Telecine. Para localizar o filme correto, procure o título de 2025 com Adkins e Zaror: há outras produções chamadas “Diablo”.