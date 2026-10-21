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O Diabo Veste Prada 2Divulgação / 20th Century Studios
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por Bula Streaming
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20 anos depois, Meryl Streep e Anne Hathaway voltam à Runway em filme no Disney+

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci retomam seus personagens em “O Diabo Veste Prada 2”, no Disney+. O reencontro também traz de volta o diretor David Frankel e a roteirista Aline Brosh McKenna, duas décadas depois do primeiro filme.

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O Diabo Veste Prada 2 (2026)

Direção: David Frankel
Roteiro: Aline Brosh McKenna
Duração: 2h01 · Classificação: 12 anos
Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci

Andy Sachs retorna aos escritórios da Runway com outra experiência profissional e uma posição diferente da que ocupava como assistente. Miranda Priestly enfrenta a instabilidade do mercado editorial, enquanto Emily, antes subordinada à mesma chefe, passou a trabalhar em um cargo importante no setor de luxo. O reencontro reúne pessoas que conhecem as fraquezas umas das outras, agora diante de interesses e responsabilidades que mudaram.

A distância de vinte anos é um gancho concreto para a continuação. O primeiro longa estreou em 2006; a sequência é de 2026. Além dos quatro intérpretes centrais, David Frankel reassume a direção e Aline Brosh McKenna assina o roteiro. Essa continuidade permite procurar algo mais específico do que a simples volta de rostos familiares: como as relações de trabalho se reorganizam quando antigos subordinados conquistam espaço e a autoridade precisa negociar sua própria permanência.

Miranda continua associada à revista que ajudou a definir sua identidade, mas a situação do setor põe novos limites a esse poder. Andy já não chega como alguém que precisa descobrir cada regra do escritório. Emily também carrega uma trajetória própria. A premissa cria, assim, uma oportunidade para acompanhar a diferença entre reconhecer um ambiente e continuar pertencendo a ele. Nigel, vivido por Stanley Tucci, completa o reencontro do núcleo original.

Nova York volta a ser central, e as filmagens também passaram por Milão e pelo Lago Como, segundo o Disney+. O interesse pela moda convive com o tema das carreiras e com a sobrevivência de uma publicação. Para quem acompanhou o primeiro encontro entre Andy e Miranda, a indicação está nessa passagem do tempo e na mudança das posições ocupadas por cada uma. O filme está disponível por assinatura no Disney+, com duas horas e um minuto na versão exibida pelo catálogo brasileiro.

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