20 anos depois, Meryl Streep e Anne Hathaway voltam à Runway em filme no Disney+

Bula Streaming Disney+ O Diabo Veste Prada 2 (2026)

Andy Sachs retorna aos escritórios da Runway com outra experiência profissional e uma posição diferente da que ocupava como assistente. Miranda Priestly enfrenta a instabilidade do mercado editorial, enquanto Emily, antes subordinada à mesma chefe, passou a trabalhar em um cargo importante no setor de luxo. O reencontro reúne pessoas que conhecem as fraquezas umas das outras, agora diante de interesses e responsabilidades que mudaram.

A distância de vinte anos é um gancho concreto para a continuação. O primeiro longa estreou em 2006; a sequência é de 2026. Além dos quatro intérpretes centrais, David Frankel reassume a direção e Aline Brosh McKenna assina o roteiro. Essa continuidade permite procurar algo mais específico do que a simples volta de rostos familiares: como as relações de trabalho se reorganizam quando antigos subordinados conquistam espaço e a autoridade precisa negociar sua própria permanência.

Miranda continua associada à revista que ajudou a definir sua identidade, mas a situação do setor põe novos limites a esse poder. Andy já não chega como alguém que precisa descobrir cada regra do escritório. Emily também carrega uma trajetória própria. A premissa cria, assim, uma oportunidade para acompanhar a diferença entre reconhecer um ambiente e continuar pertencendo a ele. Nigel, vivido por Stanley Tucci, completa o reencontro do núcleo original.

Nova York volta a ser central, e as filmagens também passaram por Milão e pelo Lago Como, segundo o Disney+. O interesse pela moda convive com o tema das carreiras e com a sobrevivência de uma publicação. Para quem acompanhou o primeiro encontro entre Andy e Miranda, a indicação está nessa passagem do tempo e na mudança das posições ocupadas por cada uma. O filme está disponível por assinatura no Disney+, com duas horas e um minuto na versão exibida pelo catálogo brasileiro.