Sua nova série conforto acaba de chegar no Prime Video

Annie Jacobson (Ella Rubin), de 17 anos, tinha outros planos para as férias até descobrir que herdou uma ilha no Canadá. Depois de perder a vaga no programa de verão que desejava, ela deixa Nova York e viaja para Muskoka, disposta a conhecer a propriedade e investigar o passado do avô, com quem nunca teve contato. Na série “Sterling Point”, criada por Megan Park, a chegada ao chalé traz uma surpresa que complica essa busca. A casa já está ocupada por Ramona (Amélie Hoeferle), uma jovem que também foi incluída na herança.

O ponto de partida tem aquela conveniência irresistível das histórias adolescentes. Um verão frustrado ganha uma segunda chance em um lugar bonito, distante dos pais e cheio de pessoas interessantes. Há, porém, uma questão familiar por trás dessa liberdade. Annie cresceu sem acesso a uma parte importante da história da mãe. Receber uma propriedade daquele lado da família desperta perguntas que os adultos não responderam e oferece um endereço onde procurar.

Uma herança cheia de perguntas

Annie e seu irmão gêmeo, Connor (Keen Ruffalo), foram criados em Nova York pelo pai adotivo, Steven (Jay Duplass). A mãe morreu quando eles eram pequenos, e os dois cresceram afastados dos parentes maternos. Por isso, a notícia da ilha provoca mais do que curiosidade sobre o patrimônio. A existência daquele avô, agora associada a uma herança e a uma carta, torna difícil aceitar o silêncio mantido durante tantos anos.

Annie decide viajar por conta própria. A atitude combina a vontade de conhecer o passado com uma impaciência bastante reconhecível aos 17 anos. Ela tem perguntas, está frustrada com as férias e recebe uma oportunidade de sair à procura de informações. Esperar que o pai resolva contar tudo parece pouco atraente diante da possibilidade de chegar ao lugar onde a família viveu.

Essa escolha dá à protagonista uma iniciativa que ajuda a sustentar o interesse pela história. Annie participa da busca e também precisa lidar com os problemas de ter partido sem saber o que encontraria. Uma coisa é imaginar um chalé herdado. Outra é chegar à porta e descobrir que alguém já mora ali.

Duas garotas no mesmo chalé

Ramona tem direitos sobre a propriedade e vínculos com Muskoka que antecedem a chegada da visitante. Sua presença impede Annie de tratar a ilha como um território disponível para suas próprias descobertas. A jovem de Nova York desembarca com uma história incompleta, mas a moradora também possui perguntas, afetos e razões para permanecer na casa.

É nessa convivência que “Sterling Point” ganha uma base emocional mais interessante. As duas precisam dividir espaço antes de saber quanto podem confiar uma na outra. A proximidade nasce de uma circunstância que nenhuma delas escolheu, e isso deixa a relação sujeita a curiosidade, resistência e desconforto. A herança aproxima as garotas sem lhes oferecer um manual de convivência. O avô deixou uma ilha e bastante assunto pendente.

A relação entre Annie e Ramona merece atenção porque ambas têm algo a perder quando o passado começa a ser investigado. Cada informação pode afetar a maneira como enxergam a própria família. Para se aproximarem, elas precisam reconhecer que a outra também está envolvida nessa história, mesmo quando suas expectativas sobre o verão são diferentes.

A premissa funciona melhor quando preserva essa diferença. Ramona tem uma vida anterior à chegada de Annie, enquanto a visitante tenta descobrir qual é seu vínculo com aquele lugar. Dividir um sobrenome, uma lembrança ou uma propriedade jamais garante intimidade. As conversas entre elas precisam preencher uma distância que o testamento apenas tornou impossível ignorar.

O romance também ocupa espaço

Durante a estadia, Annie se aproxima de Ellis (Jacob Whiteduck-Lavoie), um jovem de Muskoka por quem desenvolve interesse. O encontro acrescenta uma experiência própria à viagem. Enquanto procura informações sobre pessoas que vieram antes dela, a adolescente começa a criar lembranças que pertencem somente à sua vida.

Rory (Daniel Quinn-Toye), um conhecido de Nova York, também surge como possibilidade amorosa. Sua presença estabelece um elo com o mundo que Annie deixou para trás, enquanto Ellis está ligado ao lugar que ela acaba de conhecer. Os dois envolvimentos acrescentam dúvidas ao verão, mas a relação com Ramona permanece mais singular do que a perspectiva de escolher um namorado.

O triângulo amoroso pertence a um repertório conhecido das produções juvenis. Seu interesse depende do espaço dado aos envolvidos para que tenham desejos além de conquistar a protagonista. Annie já tem questões suficientes na bagagem, entre a morte da mãe, o afastamento dos parentes e a herança inesperada. Os romances ganham relevância quando permitem conhecê-la fora dessa investigação familiar.

Um lugar onde criar vínculos

Ramona também apresenta uma convivência que já existia em Muskoka, incluindo sua amizade com Oona (Bo Bragason). Para Annie, entrar nesse círculo exige aceitar que as pessoas daquele lugar possuem histórias e relações das quais ela ainda não participa. A ilha deixa de ser apenas o endereço associado ao avô e passa a abrigar pessoas com quem ela deseja conviver.

A escolha de reunir mistério familiar, amizade e romance dá ao verão diferentes fontes de interesse. A curiosidade sobre a herança mantém perguntas em aberto, enquanto os encontros oferecem razões para acompanhar a permanência da protagonista no Canadá. O risco está em fazer todas essas relações dependerem de revelações. Annie e Ramona já têm uma situação suficientemente rica para sustentar atenção dentro do chalé, mesmo antes de descobrirem o que lhes foi escondido.

“Sterling Point” tem seu melhor ponto de apoio nessas duas garotas, obrigadas a compartilhar uma casa enquanto procuram saber por que receberam o mesmo legado. Há afeto possível nessa aproximação, mas também o incômodo de reconhecer direitos e necessidades diferentes dos próprios. Annie chega a Muskoka esperando conhecer a história da família. Antes de obter todas as informações, precisa aprender a dividir a casa com alguém que tem tanto direito de permanecer ali quanto ela.