Matt Dillon, Jean Reno e Laurence Fishburne se encontram neste suspense de assalto na Netflix

Bula Streaming Netflix Assalto ao Carro Blindado (2009)

Ty Hackett, vivido por Columbus Short, começa a trabalhar em uma transportadora de valores e encontra uma proposta que promete resolver seus problemas financeiros. Mike Cochrane, colega interpretado por Matt Dillon, quer desviar o dinheiro que o grupo deveria proteger. A justificativa depende de uma condição aparentemente simples: ninguém precisa sair ferido. A presença de uma testemunha, porém, compromete o acordo e obriga os participantes a escolher entre a fortuna, a lealdade e a vida de outras pessoas.

O encontro de atores conhecidos é um dos motivos para recuperar este filme de 2009. Laurence Fishburne e Jean Reno dividem o elenco com Dillon, enquanto Short ocupa o centro do dilema. A diferença entre a posição do recém-chegado e a dos homens que já conhecem o serviço ajuda a entender a pressão exercida sobre ele. Aceitar o convite significa também confiar em pessoas que conhecem os procedimentos de segurança e sabem como usá-los em benefício próprio.

A premissa oferece uma variação interessante do cinema de assalto: os responsáveis pela proteção do patrimônio organizam o roubo. A pergunta deixa de ser apenas como atravessar uma barreira de segurança. É preciso observar o que acontece quando aqueles que combinaram respeitar certos limites percebem que podem perder tudo. A promessa de um crime sem vítimas funciona como uma desculpa confortável, mas depende de circunstâncias que nenhum dos envolvidos controla.

Com direção de Nimród Antal e roteiro de James V. Simpson, a produção cabe em uma sessão de uma hora e vinte e oito minutos. É uma opção para quem procura um suspense criminal concentrado em decisões sob pressão e em alianças frágeis. O dinheiro põe os personagens em movimento; a possibilidade de recuar, depois que o plano começa a falhar, fornece o conflito que vale acompanhar.