Os carrinhos Matchbox viraram uma aventura com John Cena e Jessica Biel na Apple TV

Bula Streaming Apple TV Matchbox — O Filme (2026)

Sean retorna à cidade onde cresceu depois de um longo afastamento. Os antigos amigos recebem alguém que conhecem de outra época, sem imaginar que a vida dele agora envolve trabalho secreto para a CIA. O reencontro coloca o grupo em uma trama internacional, e pessoas ligadas por lembranças de infância precisam enfrentar uma situação para a qual não haviam se preparado. Salvar o mundo passa a fazer parte de um encontro que deveria ter outra escala.

A origem nos brinquedos Matchbox é um dos dados mais curiosos da produção. O filme parte da marca de carrinhos da Mattel para desenvolver uma história de ação com personagens humanos, espionagem e deslocamentos internacionais. John Cena interpreta Sean; Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro e Teyonah Parris integram o grupo central. O projeto é uma produção da Apple com Skydance e Mattel Films, dirigida por Sam Hargrave e escrita por David Coggeshall.

Essa passagem do brinquedo ao cinema convida a observar como uma lembrança de infância pode servir de ponto de partida para uma aventura adulta. A própria história explora um reencontro com o passado: Sean volta a pessoas que o conheceram antes de sua vida como agente. A distância entre essas duas versões do personagem sustenta a situação inicial. Seus amigos têm uma história compartilhada com ele, mas isso não significa que saibam lidar com os problemas que o acompanham.

A proposta combina ação e comédia, segundo o catálogo da Apple TV. É uma escolha para quem procura uma sessão de aventura com elenco conhecido e um grupo envolvido em perigos que ultrapassam a rotina. Convém esperar uma história de espionagem inspirada na marca, com classificação de 14 anos. A versão brasileira tem duas horas e seis minutos e está disponível na assinatura. A amizade de longa data é o ponto de partida para a passagem do cotidiano à aventura.