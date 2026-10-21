Tom Hiddleston e Willem Dafoe estão no drama da Apple TV sobre Tenzing Norgay e o Everest

Bula Streaming Apple TV Tenzing (2026)

Tenzing conhece as montanhas e deseja participar da expedição como alpinista reconhecido por sua capacidade. Para isso, precisa enfrentar também a posição reservada a ele dentro de uma equipe britânica. Sua mulher, Dawa, o incentiva, e Jill Henderson se torna uma aliada na tentativa de convencer John Hunt de que seu lugar vai além do serviço prestado aos outros integrantes. A aproximação com Edmund Hillary acrescenta uma parceria decisiva a esse percurso.

Tom Hiddleston interpreta Hillary, enquanto Willem Dafoe vive Hunt. O centro da narrativa, porém, pertence a Genden Phuntsok como Tenzing. Essa escolha de perspectiva é o motivo mais específico para conhecer a produção: uma realização frequentemente resumida a uma conquista geográfica ganha um protagonista com vínculos familiares, ambições e uma relação própria com a montanha. A presença de atores conhecidos ajuda a apresentar o projeto, mas o título indica de quem é a história.

Jennifer Peedom dirige o longa, com roteiro de Luke Davies. A sinopse oficial situa entre os conflitos da expedição as diferenças de classe, origem e expectativas sobre a escalada. Para Tenzing, a montanha também possui significado espiritual. A premissa permite observar como uma mesma travessia pode reunir pessoas que não atribuem o mesmo sentido ao destino. Chegar ao alto exige esforço físico e uma negociação sobre confiança, respeito e reconhecimento.

A indicação é para quem gosta de dramas biográficos e de aventuras em que a preparação importa tanto quanto o objetivo. O interesse histórico não elimina as escolhas de uma dramatização; vale acompanhar os personagens como parte de uma narrativa construída para o cinema. Com duas horas e cinco minutos e classificação de 14 anos, o filme está incluído na assinatura Apple TV no Brasil. A sessão oferece um ponto de partida para olhar a expedição a partir do homem cujo nome aparece no título.