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Imagem de divulgação de Bilhete PremiadoDivulgação / Solar Films
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Uma pesquisa com ganhadores da loteria ajudou a inspirar esta comédia finlandesa no Prime Video

No mundo ideal, amor e dinheiro ocupariam cada qual seu próprio universo, saberiam de sua respectiva importância e jamais atrever-se-iam a cruzar o caminho um do outro, justamente por dependerem de coisas distintas para existir. Na vida como ela é, porém, casos os mais românticos não se sustentam sem transações comerciais e financeiras mais ou menos delicadas, planilhas de gastos e custos, caixas com notas fiscais. Esse expediente, longe de arruinar namoros longos, noivados promissores ou casamentos firmes, contribui para aumentar as chances de tudo permanecer correndo com alguma ordem e atenuar um pouco a ação do severo tempo. Uma fortuna repentina cura algumas dores de cabeça, mas não é a panaceia que muita gente pensa, e assim toma corpo “Bilhete Premiado”. A finlandesa Lenka Hellstedt encadeia boas divagações sobre os mistérios por trás daquilo que une duas pessoas, sem abdicar do humor.

A sorte vira

Hellstedt e a corroteirista Jenny Dahlström adaptam “Kaikki Oikein” (“tudo certo”, em tradução literal; 2014), romance da também finlandesa Anna-Leena Härkönen, sublinhando as contradições entre solidez financeira e plenitude do espírito, uma equação complexa. O golpe de sorte que acerta Eevi Puttonen tinha tudo para ajudá-la a passar por cima de mágoa e memórias infelizes, mas só faz reforçar suas inseguranças, mal-estar que fica cada vez pior. A diretora concentra em sua protagonista uma reflexão acerca dos papéis que somos forçados a assumir em circunstâncias muito específicas, autoviolência que não demora a interferir na maneira como enxergamos quem nos rodeia. Essa guerra tácita entre valores e aparências ganha um tom agridoce nas cenas em que Elsa Saisio externa a agonia da personagem, e resta claro que para Eevi dinheiro na mão é vendaval. Já a dupla com Antti Luusuaniemi é ouro puro.

Filme: Bilhete Premiado
Diretor: Lenka Hellstedt
Ano: 2018
Gênero: Drama/Comédia
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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