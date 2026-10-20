Do criador de Black Doves, este suspense de 8 episódios conecta Tóquio e Londres na Netflix

Bula Streaming Netflix Giri / Haji (2019)

Um crime em Londres ameaça desencadear uma guerra entre organizações criminosas japonesas. O policial Kenzo Mori deixa Tóquio para procurar Yuto, seu irmão, que ele acreditava estar morto e que pode estar envolvido no assassinato. Na capital britânica, a busca o aproxima da investigadora Sarah Weitzmann e de Rodney, um jovem que conhece a cidade por caminhos bem diferentes dos da polícia. Encontrar o desaparecido significa também rever o que Kenzo acredita saber sobre a própria família.

Joe Barton constrói o suspense a partir de lealdades que raramente coincidem. Cumprir uma missão pode contrariar a obrigação de proteger alguém; preservar uma relação pode exigir que outra seja colocada em risco. As duas cidades participam dessa pressão. O que acontece numa delas tem consequências na outra, e a distância não permite ao protagonista suspender suas responsabilidades domésticas. Assim, a investigação ganha urgência sem reduzir o irmão procurado a uma simples peça do caso.

O elenco ajuda a manter essa combinação de crime e intimidade. Takehiro Hira dá a Kenzo uma contenção que torna seus conflitos mais legíveis nos silêncios. Kelly Macdonald encontra em Sarah uma mistura de dureza e vulnerabilidade, enquanto Will Sharpe introduz outro ritmo com Rodney. O humor aparece em encontros desconfortáveis e diferenças de comportamento, oferecendo momentos de respiro sem neutralizar o perigo. Os personagens têm vida suficiente para interessar mesmo quando a investigação sai do primeiro plano.

Quem conhece o trabalho de Barton em “Black Doves” encontra aqui outro modo de colocar relações pessoais dentro de uma trama criminal. A produção, realizada em parceria entre BBC e Netflix, alterna inglês e japonês e permite que o drama familiar ocupe tanto espaço quanto o confronto entre criminosos. São oito episódios disponíveis na Netflix. É uma indicação para quem gosta de acompanhar suspeitas e alianças, mas também quer entender o que cada personagem tem a perder quando decide agir.