Nicole Kidman e a autora de Big Little Lies se reencontram neste suspense do Prime Video

Bula Streaming Prime Video Nove Desconhecidos (2021)

Nove hóspedes chegam a Tranquillum House procurando alívio para problemas que carregam de casa. Entre eles estão uma escritora em crise, pessoas em conflito com os próprios relacionamentos e uma família atravessada pelo luto. À frente do retiro está Masha, uma mulher de fala tranquila e autoridade firme, que promete conduzi-los a uma transformação. A convivência aproxima os desconhecidos, mas os métodos adotados pela anfitriã tornam cada vez mais difícil saber em quem confiar.

O ponto de partida permite observar como a busca por ajuda pode conviver com o desejo de terceirizar decisões. O lugar oferece atenção, conforto e uma rotina cuidadosamente organizada, condições que favorecem a entrega dos hóspedes. Ao mesmo tempo, o roteiro vai tornando estranha essa sensação de acolhimento. Um pedido aparentemente simples pode exigir exposição demais, e a promessa de mudança coloca todos sob pressão para aceitar experiências que talvez recusassem em outro ambiente.

Nicole Kidman explora a distância entre a serenidade de Masha e a intensidade de seu controle. Melissa McCarthy dá à escritora Frances um humor defensivo que deixa aparecer a fragilidade quando uma conversa toma um rumo inesperado. Michael Shannon e Luke Evans ampliam o conjunto de reações ao retiro. A história funciona melhor quando permite que essas pessoas conversem, se irritem e criem afinidades, fazendo do grupo algo mais interessante do que uma reunião de segredos à espera de revelação.

A adaptação aproxima novamente Kidman do universo de Liane Moriarty, autora do romance que originou “Big Little Lies”. David E. Kelley assina a criação, e o livro fornece a base para o encontro entre suspense e dramas pessoais. Os oito episódios da primeira temporada estão no Prime Video. A indicação vale para quem se interessa por elencos numerosos e ambientes fechados, nos quais a convivência altera a percepção de cada personagem antes que o mistério se esclareça.