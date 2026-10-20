Vencedora do Emmy Internacional, a série alemã da Netflix que revisita a juventude de Sissi

Bula Streaming Netflix A Imperatriz (2022)

Elisabeth acompanha a irmã mais velha a um encontro com Francisco, imperador da Áustria, e acaba no centro de um casamento que ninguém havia planejado para ela. A atração entre os dois a leva a Viena, onde cada gesto passa a ser observado. A jovem precisa aprender os costumes da corte e enfrentar a autoridade de Sofia, mãe do imperador, enquanto a população vive dificuldades que o esplendor dos salões não consegue esconder.

A escolha de Katharina Eyssen é aproximar a vida pública da experiência de uma mulher que ainda tenta entender o lugar que lhe foi reservado. Um vestido, uma visita ou uma conversa podem se tornar questões políticas. O palácio oferece conforto, mas também estabelece horários, companhias e comportamentos aceitáveis. Essa vigilância dá peso às cenas de intimidade: a relação do casal se desenvolve num ambiente em que quase nunca existe uma decisão inteiramente particular.

Devrim Lingnau sustenta a inquietação de Elisabeth sem apagar sua inexperiência. Ao lado dela, Philip Froissant interpreta um governante dividido entre o desejo pessoal e as exigências do cargo. Melika Foroutan torna Sofia uma presença especialmente forte, capaz de fazer uma conversa familiar soar como uma audiência oficial. Figurinos e ambientes ajudam a mostrar a distância entre quem pode determinar as regras e quem precisa descobrir como sobreviver a elas, mesmo dentro da própria família.

O Emmy Internacional de melhor série dramática, recebido em 2023, é um motivo concreto para conhecer a produção alemã. O interesse, porém, está no modo como o romance permite observar os mecanismos da corte. Trata-se de uma dramatização da juventude de Elisabeth, conhecida como Sissi, e não de uma reconstrução documental de sua biografia. Os seis episódios iniciais, disponíveis na Netflix, oferecem uma entrada concentrada nesse universo, antes de acompanhar a continuação da história nas temporadas seguintes.