De “O Diabo Veste Prada” ao roubo da Mona Lisa: Stanley Tucci estrela comédia no Prime Video

Por baixo dos escombros da sociedade, acumulam-se provas que denunciam, mesmo em silêncio, um sistema hediondo, cuja falência se aproxima. Tempos difíceis pedem arrojo e disposição para acatar medidas austeras, e como as instituições falham miseravelmente nesse propósito, delinquentes como Roger Cavendish viram os arautos da mudança. Esperto, sofisticado, ambicioso, o ladrão-mestre de “Masterplan” é, evidentemente, o catalisador das manifestações mais contraditórias que o público experimenta ao longo de 110 minutos, embora divida esse mérito com dois criminosos jovens e quase tão intrépidos quanto ele. Thomas Vincent recorre a um argumento exótico para chegar a uma comédia policial algo referente a grandes sucessos do gênero, mas capaz de oferecer boas surpresas.

Duas classes de golpistas

Roger dá a volta ao mundo à procura de bons negócios, e um é-lhe especialmente tentador. Um colecionador anônimo quer só para si nada menos que a Mona Lisa, e se ele corresponder às expectativas do sujeito, ganhará uma bolada e, quiçá, uma aposentadoria antes da hora, mas precisa de ajudantes à altura do desafio. Nesse ponto é que entram Chiara e Jay, gatunos que parecem ter o pedigree mais adequado para a tarefa, assunto colateral posto em camadas pelo roteiro de Thomas Vincent e David Wolstencroft. Vincent menciona uma ligação pretérita entre Roger, Chiara e Jay, que também por isso abraçam a empreitada do veterano e começam com ele um vaivém pelo Louvre, sem suspeitar que pode haver um golpe dentro do golpe. Com a elegância habitual, Stanley Tucci encarna boa parte do caos narrativo da história, e Simona Tabasco e Victor Belmondo não fazem feio. Diversão fácil e, em certa medida, original.