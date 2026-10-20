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Cena de Reservation Dogs: quatro jovens de ternos escuros caminham lado a lado ao ar livre.Divulgação / FX Productions
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por Bula Streaming
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Escrita e dirigida por indígenas, esta série premiada tem 28 episódios no Disney+

Com roteiristas e diretores indígenas, “Reservation Dogs” combina humor, luto e amizade em três temporadas no Disney+. Criada por Sterlin Harjo e Taika Waititi, a vencedora do Peabody encontra seu centro numa comunidade de Oklahoma e nos jovens que sonham partir.

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Reservation Dogs (2021)

Criação: Sterlin Harjo e Taika Waititi
Formato: 3 temporadas · 28 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco: Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Paulina Alexis e Lane Factor

Bear, Elora Danan, Willie Jack e Cheese vivem numa comunidade indígena do interior de Oklahoma e tentam reunir dinheiro para chegar à Califórnia. Eles recorrem a pequenos furtos e planos improvisados, enquanto enfrentam uma turma rival e os problemas de suas famílias. A vontade de partir convive com o luto e com vínculos que não cabem numa passagem de ônibus. O que parece uma aventura de fuga vai se tornando uma história sobre o que cada um espera encontrar longe de casa.

O humor nasce do descompasso entre a confiança dos adolescentes e os recursos que eles têm para realizar seus planos. Uma bravata pode acabar numa situação constrangedora; uma conversa aparentemente banal pode revelar uma falta antiga. Os adultos também trazem suas confusões e desejos, ampliando o mundo para além do quarteto. Conforme a série abre espaço para essas pessoas, a cidade deixa de ser apenas o lugar de onde os protagonistas querem sair e ganha histórias que merecem ser escutadas.

A presença de profissionais indígenas no roteiro, na direção e no elenco regular é uma escolha decisiva. Filmada em Okmulgee, a produção permite que seus personagens sejam engraçados, contraditórios, generosos ou mesquinhos sem exigir que cada gesto represente uma comunidade inteira. O cotidiano convive com aparições e relatos que atravessam gerações. Essa liberdade de tom sustenta uma comédia capaz de falar de perdas sem interromper a vida ao redor delas: ainda há dinheiro para conseguir, amizades para reparar e gente que precisa de companhia.

Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Paulina Alexis e Lane Factor dão ao grupo ritmos diferentes, preservando tanto a intimidade quanto o atrito entre os amigos. O Peabody concedido à produção reconheceu o retrato da juventude indígena nos Estados Unidos. Com três temporadas exibidas entre 2021 e 2023, o percurso está concluído em 28 episódios, disponíveis no Disney+ brasileiro. É uma boa escolha para quem procura uma série de amadurecimento que dê atenção também às pessoas, às lembranças e às histórias que cercam seus protagonistas.

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