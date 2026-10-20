Vencedora de 5 prêmios na Austrália, a série do Prime Video une assassinatos e humor negro

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A descoberta de um homem morto na praia interrompe os preparativos de um festival de inverno numa cidade da Tasmânia. Dulcie Collins, policial local metódica, precisa dividir a investigação com Eddie Redcliffe, enviada de Darwin e pouco disposta a respeitar as delicadezas do lugar. A jovem policial Abby completa a equipe. Enquanto as três procuram o responsável, comerciantes, moradores antigos e recém-chegados tentam influenciar o rumo do caso, cada qual preocupado com uma versão conveniente da cidade.

A comédia começa na diferença entre os métodos das investigadoras, mas ganha força quando se espalha pela comunidade. Dulcie conhece pessoas demais para tratar todos como desconhecidos; Eddie chega sem essa rede de compromissos e nem sempre distingue franqueza de brutalidade. Kate Box e Madeleine Sami sustentam o atrito sem reduzir a parceria a uma oposição mecânica. Uma pode perceber o que a outra despreza, e as certezas de ambas precisam enfrentar as evidências.

Kate McCartney e Kate McLennan usam a investigação para observar disputas por prestígio, dinheiro e pertencimento. O festival vende uma imagem acolhedora do lugar, enquanto a circulação das suspeitas revela quem costuma ser ouvido e quem precisa insistir para ser levado a sério. Os personagens têm espaço para o ridículo, mas o crime conserva peso. Essa combinação permite que uma sequência provoque riso e, logo adiante, altere a leitura de uma pista ou de um depoimento.

A primeira temporada estreou em 2023 e tem oito episódios. Segundo a Academia Australiana de Cinema e Televisão, a produção conquistou cinco AACTA em 2024, incluindo roteiro de televisão para as criadoras e atuação em comédia para Kate Box. A premiação reconhece justamente duas forças da série: a construção do mistério e a precisão dos personagens. É uma indicação para quem gosta de investigar junto com os detetives e aceita encontrar, entre as pistas, um humor pouco cerimonioso.