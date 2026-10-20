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Cena de Pachinko: duas mulheres amparam um homem sob a chuva.Divulgação / Media Res
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por Bula Streaming
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Baseada no best-seller de Min Jin Lee, esta saga da Apple TV atravessa quatro gerações

Adaptada do romance de Min Jin Lee, “Pachinko” acompanha quatro gerações de uma família coreana. Criada por Soo Hugh e disponível na Apple TV, a série reúne Minha Kim, Youn Yuh-jung e Lee Min-ho num drama em que a história coletiva atravessa as escolhas mais íntimas.

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Pachinko (2022)

Criação: Soo Hugh
Base literária: Romance de Min Jin Lee
Formato: 2 temporadas · 16 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco: Minha Kim, Youn Yuh-jung, Lee Min-ho e Jin Ha

Sunja cresce na Coreia sob ocupação japonesa, numa família para a qual o trabalho e a proteção dos filhos organizam o cotidiano. Seu encontro com Hansu abre possibilidades que ela ainda não consegue medir e a coloca diante de decisões duradouras. Décadas depois, o neto Solomon negocia seu lugar no mundo dos negócios. A história aproxima os dois percursos: sobreviver num país que trata sua família como estrangeira e prosperar numa economia internacional não exigem as mesmas escolhas, embora carreguem feridas em comum.

O tempo é uma das principais ferramentas da adaptação. Ao aproximar juventude e velhice, a narrativa permite perceber o custo de uma decisão antes de conhecer todos os acontecimentos que a cercam. Minha Kim e Youn Yuh-jung interpretam Sunja em fases distintas, preservando a impressão de uma vida que continuou entre uma cena e outra. A persistência da personagem aparece no modo de trabalhar, alimentar a família e sustentar uma escolha quando as alternativas se estreitam.

A escala histórica não afasta a série dos ambientes domésticos. Comida, roupas, formas de tratamento e mudanças de idioma revelam diferenças que uma explicação geral deixaria escapar. Os diálogos em coreano, japonês e inglês acompanham deslocamentos e relações de poder. Para Solomon, vivido por Jin Ha, uma origem que parece útil numa negociação também pode expor um pertencimento frágil. O passado da avó ganha, assim, consequências que ultrapassam a lembrança familiar.

Publicada originalmente em 2017, a obra de Min Jin Lee fornece a base literária para essa travessia. Soo Hugh criou a versão televisiva, cuja primeira temporada teve direção de Kogonada e Justin Chon. Com estreia em 2022 e duas temporadas disponíveis, a produção merece atenção pela maneira como dá dimensão humana à passagem das décadas. O espectador acompanha transformações políticas e econômicas pelo que elas exigem de pessoas concretas: abandonar uma casa, aprender outra língua, aceitar um emprego ou insistir num futuro para os filhos.

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