Quatro livros de Elena Ferrante viraram esta série extraordinária da HBO Max

Bula Streaming HBO Max A Amiga Genial (2018)

Elena Greco e Raffaella Cerullo, a Lila, crescem num bairro popular de Nápoles, nos anos 1950. A escola aproxima as meninas, que reconhecem uma na outra uma inteligência capaz de atravessar os limites daquele lugar. Mas as possibilidades de estudar, trabalhar e escolher com quem viver não se distribuem da mesma maneira. A amizade nasce entre admiração e disputa, enquanto a violência doméstica e o poder das famílias mais influentes estabelecem as regras da vizinhança.

Há uma precisão extraordinária no modo como pequenas diferenças ganham consequências. Continuar estudando, comprar livros ou atravessar a cidade pode alterar o futuro de uma personagem. O bairro funciona como um mundo inteiro, com alianças, dívidas e lembranças que resistem às mudanças de endereço. A passagem do tempo amplia esse cenário, mas preserva a força dos gestos cotidianos: um comentário da amiga pode pesar mais do que o reconhecimento de muitas outras pessoas.

A narração pertence a Elena, e isso torna a relação ainda mais interessante. A história chega atravessada por suas inseguranças e pela dificuldade de compreender Lila. O espectador percebe o quanto admiração e ressentimento podem conviver no mesmo olhar. Margherita Mazzucco e Gaia Girace dão corpo à juventude das protagonistas; na etapa final, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino assumem os papéis. A mudança de atrizes acompanha o envelhecimento sem apagar os vínculos construídos antes.

Criada por Saverio Costanzo, a adaptação percorre os quatro romances napolitanos de Ferrante em quatro temporadas, encerradas em 2024. As transformações sociais da Itália aparecem na experiência concreta das personagens, no trabalho e nas relações afetivas. É uma indicação especialmente forte para quem aprecia narrativas que se acumulam, deixando cada escolha ganhar peso com os anos. A série confia no interesse de acompanhar uma amizade difícil, feita de apoio, competição e uma necessidade persistente de reconhecimento.