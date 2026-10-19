Tom Hardy criou com o pai esta série de 8 episódios disponível no Universal+

Bula Streaming Universal+ Taboo (2017)

Em 1814, James Keziah Delaney retorna a Londres após uma longa ausência na África. O pai morreu, e a herança inclui um território que desperta o interesse da Companhia das Índias Orientais. Muitos acreditavam que James estivesse morto; sua reaparição altera negociações e perturba relações familiares. Ele se recusa a entregar o que recebeu e começa a enfrentar pessoas acostumadas a tratar negócios privados como assuntos de Estado.

A trama transforma uma disputa de propriedade num conflito sobre quem pode exercer poder. Contratos, ameaças e favores fazem parte da mesma negociação. Delaney conhece a violência desse mundo e responde com métodos que tornam sua presença inquietante até para possíveis aliados. A série mantém uma distância produtiva do protagonista: acompanhá-lo exige aceitar que ele sabe mais do que revela e que sua resistência aos adversários não o torna uma figura moralmente confortável.

Hardy ocupa os ambientes com uma combinação de silêncio, peso físico e explosões de brutalidade. Ao redor dele, Jonathan Pryce dá rosto aos interesses da Companhia, enquanto Oona Chaplin e Jessie Buckley trazem tensões que atravessam o espaço doméstico. A reconstituição de Londres privilegia lama, fumaça, docas e interiores escuros. O resultado aproxima o drama de época do suspense gótico, fazendo a cidade parecer tão carregada de segredos quanto o homem que acaba de voltar.

A criação compartilhada por Tom Hardy, Chips Hardy e Steven Knight ajuda a explicar a força desse personagem central, concebido para carregar uma história maior do que aquilo que conta. A primeira temporada tem oito episódios e direção de Kristoffer Nyholm e Anders Engström. É uma boa escolha para quem aprecia intrigas políticas, atmosfera sombria e protagonistas difíceis de decifrar. No Brasil, o acesso confirmado é pelo Universal+ Amazon Channel, que exige assinatura adicional dentro do Prime Video. A oferta não está incluída apenas na assinatura básica do Prime.