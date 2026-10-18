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O Bebê Maldito (The Baby in the Basket, 2025)Divulgação / A2 Filmes
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

A atriz de “Ursinho Pooh: Sangue e Mel” enfrenta um bebê demoníaco neste terror do Prime Video

Se a natureza divina se faz presente em rigorosamente todos os seres, animados ou inanimados, racionais ou não, como pensou Spinoza, o Criador também seria capaz de apresentar-se sob uma forma ambígua. Manifestações satânicas que vêm à luz encarnadas num recém-nascido são a definição mesma dos labirintos da alma humana, e por aí segue “O Bebê Maldito”, premissa absurda demais para ser ignorada. Andy Crane e Nathan Shepka demonstram empenho ao juntar símbolos religiosos, personagens excêntricos e um lugar inóspito para contar uma história cruel de inadequação. Pena que não consigam evitar a caricatura.

Haja fé!

Em 1944, o tal bebê é acolhido por freiras de um convento na Escócia durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e, claro, não demora para que fatos estranhos sucedam. Agnes, uma das sorores, acompanha o caso com particular curiosidade, observa a criança de perto e conclui que existe nela um poder mágico, e essa postura divide opiniões. Espíritos, fantasmas e que tais não são exatamente o assunto favorito por ali, argumento do qual Shepka e o corroteirista Tom Jolliffe valem-se para destrinchar o arco da mulher que renuncia a sua individualidade em nome de um propósito que julga maior, porém deve confrontar-se com a dúvida. Amber Doig-Thorne confere o frescor que redime os tantos clichês, embora a comédia involuntária seja um desafio massacrante até para fãs incondicionais do gênero.

Filme: O Bebê Maldito
Diretor: Andy Crane e Nathan Shepka
Ano: 2025
Gênero: Drama/Mistério/Terror
Avaliação: 3.5/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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