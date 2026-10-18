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Tudo em FamiliaDivulgação / Twentieth Century Fox
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Sarah Jessica Parker foi indicada ao Globo de Ouro por esta comédia com Diane Keaton na Netflix

Sinônimo de renovação do amor que une todos os seres humanos, o Natal é alento num mundo que insiste em enaltecer o que nos destrói. Se o coração tem razões que a própria razão ignora, o Natal faz reviver sentimentos que julgávamos terem se perdido sobre o gigantesco monte de neve que sempre resta no peito de cada um. Nessa época, afloram histórias contando de relações que soçobram ou que ganham nova vida — e até de casos de amor que caem do azul, movidos, claro, por interesses que extrapolam a razão. Embaralhando isso, Thomas Bezucha chega a “Tudo em Família”, uma crônica da imprevisibilidade, da insânia, do caos imanente da vida que, por acaso, situa-se naquela última e mágica semana do ano. Bezucha congraça temas aparentemente díspares numa narrativa plena de ritmo, habilidosa em fazer-nos rir do que dá medo.

Orgulho e preconceito

Os Stone organizam mais uma festa de Natal, ou seja, revivem suas tragicomédias, lembram do porquê estão juntos e recebem convidados, o que não significa cerimônia ou moderação. Isso se comprova quando Everett, o filho mais velho de Kelly e Sybil, chega com Meredith, empresária do mercado corporativo de Nova York de quem ficou noivo, e então o filme anda. Meredith leva boa dose de tensão ao lar dessa família irritantemente harmoniosa, e o roteiro de Bezucha sabe tirar dessas situações o tom de dúvida que acerta o espectador em cheio e o faz gostar dessas figuras simplórias, claro, mas sem deixar de compreender a forasteira. Ela é sofisticada demais para eles, rica demais, abotoada demais, e Sybil logo percebe que isso não pode ter futuro. Essas cenas dão uma pista do que acontece quando, cansada de apanhar, Meredith chama a irmã, Julie, para encontrá-la, e o que já era péssimo torna-se insuportável. Os conflitos deslocam-se das personagens de Diane Keaton (1946-2025) e Sarah Jessica Parker para a troca de casais que se vislumbra, Dermot Mulroney e Claire Danes num fino balé. Há uma morte também, mas nem precisava: eles já haviam nos conquistado.

Filme: Tudo em Família
Diretor: Thomas Bezucha
Ano: 2005
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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