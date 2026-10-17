Zendaya e Robert Pattinson juntos na A24: o romance desconcertante que está no Prime Video

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Emma e Charlie estão perto de se casar. A relação parece ter encontrado o ponto em que o futuro pode ser planejado, celebrado e apresentado aos amigos. Uma revelação, porém, desorganiza essa confiança durante a semana do casamento. Os compromissos continuam marcados, mas o casal já não consegue participar deles da mesma maneira. O problema deixa de ser apenas o que foi dito: passa a incluir tudo o que cada um imagina depois de ouvir.

Borgli encontra tensão na obrigação social de continuar funcionando. Há decisões práticas a tomar, pessoas a receber e uma felicidade a demonstrar quando a conversa privada se tornou difícil. O desconforto cresce nesse intervalo entre a aparência pública e a vida íntima. O humor não alivia necessariamente a situação; muitas vezes, apenas torna mais visível o esforço desajeitado de tratar como administrável algo que escapou ao controle.

Pattinson trabalha bem a ansiedade de quem tenta transformar uma dúvida emocional num problema que possa resolver por insistência. Zendaya sustenta a dificuldade de ser olhada de outra maneira por alguém que parecia conhecê-la. O interesse das atuações está no desencontro: uma explicação oferecida para reparar a confiança pode produzir mais distância. Alana Haim e Mamoudou Athie ampliam esse campo de julgamento, no qual a reação dos amigos também pesa sobre o casal.

A força da proposta depende de uma revelação que convém preservar. Mas o filme não se esgota na curiosidade sobre o segredo: pergunta quanto de nossa ideia de amor está condicionado a uma imagem conveniente do outro. Sua provocação pode incomodar, e o humor exige tolerância ao constrangimento. É justamente essa disposição para perturbar a simpatia inicial pelos personagens que o torna uma escolha estimulante. Para quem gosta de romances que geram conversa depois da sessão, há mais aqui do que o encontro de duas estrelas.