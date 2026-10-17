Emma Stone e o diretor de Pobres Criaturas voltam a se reunir neste filme no Prime Video

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Teddy e Don sequestram Michelle Fuller, executiva de uma grande empresa. Para eles, ela não é apenas uma representante do poder econômico: é uma alienígena envolvida num plano contra a Terra. O cativeiro se torna um interrogatório conduzido por homens que já acreditam conhecer todas as respostas. Michelle tenta negociar a própria sobrevivência enquanto descobre que nenhuma explicação está a salvo de ser reinterpretada como prova de culpa.

O mecanismo mais inquietante da sátira é a ausência de uma condição capaz de encerrar a suspeita. Se a prisioneira nega, está mentindo; se demonstra compreender seus captores, talvez esteja manipulando. Lanthimos explora essa lógica sem precisar transformar cada fala numa explicação sobre desinformação. A violência nasce da certeza de quem já não considera necessário escutar, e o humor aparece no descompasso entre a enormidade da acusação e a rotina de seus defensores.

Plemons dá peso ao ressentimento de Teddy, evitando que ele exista apenas como caricatura de um conspiracionista. Stone responde com uma combinação de cálculo e vulnerabilidade: a linguagem de autoridade que Michelle domina encontra um ambiente no qual perdeu parte da eficácia. A presença de Don acrescenta outra assimetria ao confronto. Mesmo entre aqueles que afirmam perseguir o mesmo objetivo, não há uma distribuição igual de iniciativa, conhecimento e poder.

O filme interessa porque não exige escolher entre reconhecer as falhas de uma estrutura corporativa e recusar a brutalidade de quem promete combatê-la. A desconfiança pode ter motivos reais e produzir uma explicação delirante. É uma obra áspera, com violência e humor incômodo, indicada a quem aceita sair de uma sessão ainda discutindo os personagens. A melhor maneira de entrar nesse jogo é conhecer somente a premissa: suas mudanças de direção merecem ser descobertas durante a experiência.